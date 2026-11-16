Shirur : गदर पार्टीचे संस्थापक क्रांतिकारक विष्णू गणेश पिंगळे यांना स्मृतिदिनी अभिवादन; तळेगाव ढमढेरे येथील स्मारकात कार्यक्रम

शिरूर : तळेगाव ढमढेरे येथील स्मारकात हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी आर. आर. राठोड, ग्रामपंचायत अधिकारी चेतन वाव्हळ, ग्रंथपाल शोभा हिंगणे, कुमार ढमढेरे आदी उपस्थित होते..अल्प परिचय: विष्णू गणेश पिंगळे यांचा जन्म २ जानेवारी १८८९ रोजी तळेगाव ढमढेरे येथे झाला. हे एक भारतीय क्रांतिकारक होते. त्यांनी लाला हरदयाळ, पांडुरंग सदाशिव खानखोजे यांच्यासोबत गदर पार्टी या क्रांतिकारी संघटनेची स्थापना केली. भगतसिंग यांना पिंगळे यांच्याकडूनच क्रांतिकार्याची प्रेरणा मिळाली होती..तळेगाव ढमढेरे येथील विष्णू गणेश पिंगळे हे १९११ मध्ये अमेरिकेतून इंजिनियर झाले. :- देशाच्या दुर्दर्शेने, पारतंत्र्यातील जुलमामुळे पिंगळे तळमळत असल्याने क्रांतिकार्याला जीवन समर्पित करण्याचा त्यांनी निश्चय केला. ऑरेगॉन व कॅलिफोर्निया संस्थानातील सैन्य सिद्धतेला त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले. त्यांच्या देखरेखीखाली प्रसिद्ध गदरी लष्कर तयार झाले. पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेस सशस्त्र क्रांती करून देश स्वतंत्र करण्याच्या ध्येयाने पिंगळे भारतात आले. रासबिहारी बोस, विष्णू पिंगळे, कर्तारसिंह सराबा, शचिंद्रनाथ संन्याल आदींनी २१ फेब्रुवारी १९१५ रोजी भारतात सार्वत्रिक सशस्त्र उठावणी करण्याची योजना केली होती. फितुरीमुळे कट फसला आणि विष्णू पिंगळे सहित ८ क्रांतिकारकांना लाहोरच्या कारागृहात १६ नोव्हेंबर १९१५ रोजी फाशी देण्यात आले..तळेगाव ढमढेरे येथे दरवर्षी १६ नोव्हेंबर या दिवशी हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे यांच्या स्मृतीस ग्रामस्थांतर्फे अभिवादन केले जाते. प्रशासनातर्फे ग्रामपंचायत, विविध शाळातील विद्यार्थी शिक्षक, विविध सामाजिक संघटना व ग्रामस्थ यांच्यातर्फे हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे स्मारकात पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात येते.सोमवारी ग्रामपंचायत तर्फे हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे यांच्या स्मृतीस उजाळा देत त्यांना अभिवादन करण्यात आले.. हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे स्मारकातील छत मोडकळीस आला असून, केव्हा खाली कोसळेल याचा भरोसा नाही. येथील स्मारकाच्या छताची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे स्मारकाच्या छताचे सुशोभीकरण करावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..दरम्यान, या संदर्भात विस्तार अधिकारी आर. आर राठोड व ग्रामपंचायत अधिकारी चेतन वाव्हळ यांनी सांगितले की," हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे स्मारक ग्रामस्थांना प्रेरणादायी असून, स्मारकाच्या छताची दुरुस्ती करून स्मारकाच्या परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रशासन पातळीवर तसेच खाजगी कंपनीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून लवकरच स्मारकाची दुरुस्ती केली जाईल असे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.