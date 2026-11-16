पुणे

Shirur : गदर पार्टीचे संस्थापक क्रांतिकारक विष्णू गणेश पिंगळे यांना स्मृतिदिनी अभिवादन; तळेगाव ढमढेरे येथील स्मारकात कार्यक्रम

Tribute Paid to Revolutionary Martyr Vishnu Ganesh Pingle on His Memorial Day : शिरूर तालुक्यातील तळेगाव ढमढेरे येथे हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त स्मारकात त्यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी स्थानिक अधिकारी आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
Tribute Paid to Revolutionary Martyr Vishnu Ganesh Pingle on His Memorial Day

Tribute Paid to Revolutionary Martyr Vishnu Ganesh Pingle on His Memorial Day

esakal

नागनाथ शिंगाडे
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शिरूर : तळेगाव ढमढेरे येथील स्मारकात हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी आर. आर. राठोड, ग्रामपंचायत अधिकारी चेतन वाव्हळ, ग्रंथपाल शोभा हिंगणे, कुमार ढमढेरे आदी उपस्थित होते.

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