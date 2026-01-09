MP Murlidhar Mohol : पुण्याला सर्वोत्तम ‘नॉन-कॅपिटल सिटी’ बनविणार

पुणे - ‘राजधानीचे शहर नसूनदेखील पुण्याने गेल्या दहा वर्षांत देशाच्या अर्थकारणात अभूतपूर्व योगदान दिले आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’, तर पुणे हे महाराष्ट्राचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनले आहे. आपल्या पुण्याला देशातील सर्वोत्तम ‘नॉन-कॅपिटल सिटी’ बनवण्याचे स्वप्न भाजप पूर्ण करू दाखवेल,’ असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला..महापालिका निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने मोहोळ यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. त्या वेळी भाजपच्या संकल्पांविषयी ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘२०४७ पर्यंत देशाला विकसित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कष्ट करत आहेत.महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. या दोन्ही स्वप्नपूर्तीमध्ये पुण्याचा लक्षणीय वाटा असणार आहे. म्हणूनच महापालिकेच्या माध्यमातून पुण्याची सर्वांगीण प्रगती करण्याचा भाजपचा निर्धार आहे.’’.मोहोळ पुढे म्हणाले, ‘२०१४ नंतर देशात व राज्यात भाजपचे सरकार आले. गेल्या अकरा वर्षांच्या मर्यादित कालखंडात पुण्याने विकासाची अनेक शिखरे गाठली. मोदी सरकार पुण्याला भरभरून देत आहे. मेट्रोचे स्वप्न मोदींमुळे साकारले.प्रदूषण रोखणाऱ्या प्रत्येकी एक हजार इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बस सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत येत आहेत, त्या मोदींमुळे. मोदींनी विमानतळ विस्तारीकरण केल्याने देशातल्या पहिल्या दहा विमानतळांमध्ये पुण्याचा समावेश झाला. पंतप्रधान आवास योजनेतून २६ हजारांपेक्षा जास्त मध्यमवर्गीयांना हक्काचे घर मिळाले.’.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने आधुनिक पुण्याची जडणघडण सुरू आहे आणि यापुढेही सुरू राहील. पुणेकर नागरिकांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांपासून ते सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींवर भाजपने लक्ष दिले आहे. महापालिकेत अवघ्या पाच वर्षांत केलेली विकासकामे पुणेकरांनी पाहिली आहेत. उज्ज्वल भविष्यासाठी पुण्यात भाजपाच हवी, हा निर्णय घेतल्याचे पुणेकर मला सांगत आहेत, असे मोहोळ म्हणाले..पुढील पाच वर्षांत कात्रज, खडकवासला, खराडी, वाघोली, लोणी काळभोर, सासवडपर्यंत मेट्रो पोहोचवू. पुणे विमानतळापर्यंतही थेट मेट्रोने जाता येईल, असा मार्ग आम्ही प्रस्तावित केला आहे. पुणे विमानतळाचा विस्तार, एम्स रुग्णालय, भारत मंडपमसारखे कन्व्हेंन्शन सेंटर, पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला समांतर महामार्ग, जीसीसी-डेटा सेंटर हब यासाठी मी दिल्लीतून प्रयत्न करणार आहे.- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.