Vitthal Ban Cleanliness Drive : ‘विठ्ठल बन’ डाळींब येथे १६० ग्रामदूतांनी २ तासांत ६ टन कचरा हटवून मंदिर परिसर चकाचक

सुनील जगताप उरुळी कांचन : प्रती पंढरपूर श्री क्षेत्र “विठ्ठल बन” डाळींब झाले २ तासात चकाचक !ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशन संचलित उरुळी कांचन ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुपचे स्वच्छता सेवा अभियान. १६० ग्रामदूतानी सुमारे ६ टन कचरा गोळा करून परिसरातून उचलून नेत मंदिर परिसर केला चकाचक..प्रती पंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र विठ्ठल बन,डाळींब येथे आषाढी यात्रेनिमित्त व बारस महाप्रसादासाठी लाखो भाविकांची गर्दी असते. या गर्दीमुळे निर्माण होणारा कचरा तात्काळ साफ करण्याच्या उद्देशाने उरुळी कांचन ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुपने विशेष “स्वच्छता सेवा अभियान” राबविले..या अभियानात मोठ्या संख्येने स्वच्छतादूतांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत भक्तिभावाने स्वच्छता सेवा पार पाडली. ही सेवा सोमवार,दि.२७ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ६.०० ते ८.३० या वेळेत पार पाडली.गेल्या ५ वर्षांपासून हे स्वच्छता सेवा अभियान याठिकाणी राबविण्यात येत आहे.या अभियानामुळे श्री क्षेत्र विठ्ठल बन परिसर स्वच्छ,सुंदर व भाविकांसाठी अधिक आरोग्यदायी झाला..संत तुकाराम पालखी सोहळा उरुळी कांचन येथून दुपारचा विसावा संपवून यवतच्या दिशेने प्रस्तान करता झाला की,हे सगळे स्वच्छता दूत गेल्या दहा वर्षांपासून अवघ्या २ तासात उरुळी कांचन परिसर चकाचक करून स्वच्छतेचा वेगळा आदर्श प्रस्थापित करीत आहेत.यावर्षीही उरुळी कांचन येथे सुमारे १५ टन कचरा या माध्यमातून गोळा करून तो कचरा डेपोवर पोहोचविण्याचे काम करत स्वच्छतेचे महत्व पटवून देण्यात हे स्वच्छता दूत यशस्वी झाले आहेत..या अभियानात या संस्था सहभागी झाल्या होत्या.ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशन संचलित उरुळी कांचन ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुप.आदर पुनावाला क्लीन सिटी इनिशिएटिव्ह ग्रुप.डाळींब ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुप.उरुळी कांचन ग्रामपंचायत.पुणे महानगरपालिका (नगरसेवक धीरज घाटे यांच्या माध्यमातून कचरा गाड्यांची उपलब्धता)श्री विठ्ठल देवस्थान ट्रस्ट.डाळींब ग्रामपंचायत.पंचक्रोशीतील सेवाभावी ग्रामस्थ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.