पुणे

Pune News: सेवा रस्त्यासाठी ५४ गुंठे जमिनीचे भूसंपादन; ‘पीएमआरडीए’च्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी डुडी यांची मंजुरी

jitendra dudi: नवले पुलावरील भीषण अपघातानंतर बाह्यसेवा रस्ता तयार करण्यासाठी ५४ गुंठे जमीन संपादन करणे सुरू. जिल्हाधिकारी मंजुरी दिली. या कामासाठी सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहेत; पुलाजवळ सुरक्षा वाढविणे आवश्यक.
Pune News

Pune News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवले पुलावरील भीषण अपघातानंतर सर्वच सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून, विविध उपयोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पुलाजवळ दोनशे मीटरच्या बाह्यसेवा रस्त्यासाठी ५४ गुंठे जागेच्या भूसंपादनाचा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पाठविलेल्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी (ता. १७) मान्यता दिली. त्यामुळे लवकरच जागामालकांना मोबदला देऊन सेवा रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
PMRDA
Land Acquisition
Jitendra Dudi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com