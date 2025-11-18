Pune News: सेवा रस्त्यासाठी ५४ गुंठे जमिनीचे भूसंपादन; ‘पीएमआरडीए’च्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी डुडी यांची मंजुरी

नवले पुलावरील भीषण अपघातानंतर सर्वच सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून, विविध उपयोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पुलाजवळ दोनशे मीटरच्या बाह्यसेवा रस्त्यासाठी ५४ गुंठे जागेच्या भूसंपादनाचा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पाठविलेल्या प्रस्तावाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सोमवारी (ता. १७) मान्यता दिली. त्यामुळे लवकरच जागामालकांना मोबदला देऊन सेवा रस्त्याचे काम करण्यात येणार आहे..नवले पुलावर झालेल्या अपघातानंतर पुणे महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) विविध पद्धतीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या प्रशासनाच्या बैठकीत ५४ गुंठे जमीन संपादन करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. .‘एनएचएआय’ने जागा संपादित करून देण्याची मागणी केली होती. त्याबाबत हालचालींना वेग आला आहे. वारंवार अपघात घडत असल्याचे निरीक्षण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी मांडले. याबाबत सेवा रस्ता करण्याची गरज वारंवार अधोरेखित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर बाह्यसेवा रस्ता करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या..सहा कोटी रुपयांचा खर्च‘‘नवले पुलाजवळील दोनशे मीटर बाह्यसेवा रस्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या रस्त्यासाठी जागा संपादनासाठी ‘पीएमआरडीए’ने भूसंपादन करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दीड महिन्यापूर्वी पाठविला होता..Prakash Abitkar : कोल्हापूरकरांसाठी दिलासा! अखेर गुळगुळीत रस्ते मिळणार; पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ४०९ कोटींचा प्रस्ताव केला सादर.त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे पुलाजवळ दोनशे मीटर रुंदीचा बाह्यसेवा रस्ता तयार होणार आहे. यासाठी ५४ गुंठे जागा संपादित केली जाणार असून, त्याकरिता सुमारे पाच ते सहा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या जागेची दरनिश्चिती केली असून, जागेच्या मोजणीची प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे,’’ असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.