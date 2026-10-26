Manchar News : आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर महाराष्ट्राचा आवाज! मंचरचे जैव ऊर्जा तज्ञ ॲड. राहुल पडवळ यांचा नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर गौरव

मंचर - बायोगॅस प्रकल्प हे केवळ हरित ऊर्जा निर्मितीचे साधन नसून, त्यातून शाश्वत शेतीसाठी लागणारे दर्जेदार सेंद्रिय खत निर्मितीचा मोठा स्रोत आहे, अशी प्रभावी भूमिका मंचर (ता. आंबेगाव) येथील जैव ऊर्जा तज्ज्ञ ॲड. राहुल पडवळ यांनी नवी दिल्ली येथे मांडली.इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा येथे इंडियन बायोगॅस असोसिएशनच्या वतीने आयोजित 'इंटरनॅशनल बायो-एनर्जी कॉन्फरन्स २०२६' मध्ये 'बियाँड बायोगॅस : द नेक्स्ट जनरेशन रिन्यूएबल फ्युएल' या विषयावरील विशेष चर्चासत्रात ॲड. पडवळ यांनी मार्गदर्शन केले..डायजेस्टेटपासून मूल्यवर्धनॲड. पडवळ म्हणाले, "केंद्र सरकार बायोगॅसपासून हरित ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देत आहे. मात्र, बायोगॅस निर्मितीनंतर उरणाऱ्या घन व द्रव स्वरूपातील डायजेस्टेटचे व्यवस्थापन हे मोठे आव्हान आहे. या डायजेस्टेटचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करून त्यापासून दर्जेदार सेंद्रिय व जैविक खतांची निर्मिती करणे शक्य आहे. यामुळे प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यवर्धन होईलच, शिवाय जमिनीचे आरोग्य सुधारून शाश्वत शेतीला चालना मिळेल.".यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, आर्थिक व्यवहार्यता, नियामक अनुपालन आणि प्रमाणीकरण याबाबत त्यांनी सविस्तर तांत्रिक मांडणी केली. त्यांच्या या अभ्यासपूर्ण मांडणीचे देश-विदेशातील जैव ऊर्जा तज्ज्ञांनी कौतुक केले.या परिषदेला इंडियन बायोगॅस असोसिएशनचे अध्यक्ष गौरव केडिया, रिवाइल एनर्जीचे संस्थापक कर्नल रोहित देव, विवेक तनेजा यांच्यासह देश-विदेशातील मान्यवर तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर महाराष्ट्राचा आवाजया वेळी बोलताना ॲड. राहुल पडवळ म्हणाले, "आंतरराष्ट्रीय जैव ऊर्जा परिषदेच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर विशेष निमंत्रित म्हणून विचार मांडण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी गौरवाची बाब आहे. जगभरातील तज्ज्ञांसोबत संवाद साधता आला. यापुढे महाराष्ट्रात जैव ऊर्जेबाबत व्यापक जनजागृती करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.