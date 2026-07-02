पुणे

Pune Metro: हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोचा पहिला टप्पा जुलै महिन्यात सुरू व्हावा: आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, विधानसभेत उठवला आवाज!

Pune Metro Line 3 latest update July 2026: हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रोचा पहिला टप्पा जुलैमध्ये सुरू करून, वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या तारखांमुळे त्रस्त नागरिकांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत केली.
Pune Metro Delay Under Spotlight: MLA Seeks July Launch for Phase 1

Pune Metro Delay Under Spotlight: MLA Seeks July Launch for Phase 1

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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शिवाजीनगर: प्रशासनाने युद्धपातळीवर कामे पूर्ण करून हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो'चा पहिला टप्पा जुलै महिन्यात आणि दुसरा टप्पा डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरु करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत गुरुवार (ता.२) बोलताना केली.

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