थेट शेताच्या बांधावर मतदानासाठी जनजागृती
कडूस, ता. १७ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘स्वीप’अंतर्गत खेड तालुक्यात विविध उपक्रमांतर्गत मतदार जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. मतदार जनजागृती पथकाने कडूस (ता. खेड) परिसरात शेताच्या बांधावर जाऊन मतदारांची मतदानाप्रति जनजागृती केली.
निवडणुकीमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढावी, या उद्देशाने निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तालुका मतदार जनजागृती पथकाद्वारे विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यात गावोगावी, गल्लीमोहल्यात व शेताच्या बांधावर जाऊन जनजागृती करण्यात येत आहे. मतदानाची गीते, घोषवाक्य, पथनाट्य आदींच्या माध्यमातूनसुद्धा मतदार जनजागृती होत आहे. यासाठी खेड तालुक्यातील निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अनिल दौंडे, सहायक निवडणूक अधिकारी तथा तहसीलदार प्रशांत बेडसे, स्वीप नोडल अधिकारी तथा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले यांच्या नेतृत्वाखाली जनजागृती पथकातील सदस्य परिश्रम घेत आहेत. या अभियानांतर्गत शुक्रवारी (ता. १६) कडूस, गारगोटवाडी, तुरुकवाडी, शेंडेवाडी, पानमंदवाडी, गणेशखिंड, पाईट परिसरात नोडल अधिकारी तथा गटशिक्षणाधिकारी अमोल जंगले यांच्या समवेत अमोल सांडभोर, संजय घुमटकर, दत्तात्रेय बोडरे, अविनाश शिंदे, नितीन वरकड, रामदास रेटवडे, अभिजित नाईकरे यांनी शेतातील शेतकाम करणाऱ्या महिलांना मतदानाचे महत्व पटवून दिले.
