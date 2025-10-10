पुणे

Pune Municipal Corporation Election : निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली मतदारयादी ग्राह्य

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी प्रशासनाने सुरु केली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी ३२ गावांसह प्रभाग रचना तयार करण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध होणारी मतदार यादी पुणे महापालिका घेता येणार नाही. तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला मतदार यादी उपलब्ध होईल. त्यानंतर प्रभागनिहाय मतदार याद्या तायर करण्याचे काम सुरु होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ रोजी अंतिम केलेली मतदारयादी ग्राह्य धरली जाणार आहे.

