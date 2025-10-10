Pune Municipal Corporation Election : निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली मतदारयादी ग्राह्य

पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध होणारी मतदार यादी पुणे महापालिका घेता येणार नाही. तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला मतदार यादी उपलब्ध होईल. त्यानंतर प्रभागनिहाय मतदार याद्या तायर करण्याचे काम सुरु होणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी १ जुलै २०२५ रोजी अंतिम केलेली मतदारयादी ग्राह्य धरली जाणार आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी प्रशासनाने सुरु केली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी ३२ गावांसह प्रभाग रचना तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये ४१ प्रभागांमधून १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. यामध्ये प्रभाग क्रमांक ३८ बालाजीनगर-कात्रज-आंबेगाव हा पाच सदस्यांचा प्रभाग सर्वात मोठा असून, येथील लोकसंख्या १ लाख २३ हजार इतकी आहे..नागरिकांच्या सोईसाठी प्रशासनाने मतदान केंद्रांची संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही संख्या सुमारे ५ हजार इतकी असणार आहे. मतदान केंद्रासाठी योग्य जागा निवडणे, तेथे अत्यावश्यक सुविधा पुरविणे यासाठी प्रशासनाकडून जागा पाहणी व अन्य कार्यवाही सुरु आहे..यापूर्वीच्या निवडणुकीत महापालिकेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मतदारांची यादी घेऊन ती प्रभाग निहाय, मतदान केंद्र निहाय या यादीची फोड केली जात होती. मात्र, यावेळी निवडणूक आयोगाने स्थानिक पातळीवरून मतदारयादी घेऊ नये, आयोगाकडून देण्यात आलेली मतदार यादी ग्राह्य धरावी असे आदेश दिले आहे. ही मतदारयादी पुणे महापालिकेला आज (ता. १०) प्राप्त झाली आहे..निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त नागरिकांना मतदान करता यावे यासाठी निवडणुकीच्या काही दिवस आधीपर्यंत मतदान नोंदणी सुरु असते. पण यावेळी राज्य शासनाने १ जुले २०२५ रोजी अंतिम केलेली मतदारयादी हीच पुण्यासह अन्य महापालिकांसाठी वापरणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे..त्यानुसार सुमारे ३५ लाख मतदारांची मतदारयादी महापालिकेकडे प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार आता पुढील काळात प्रभागनिहाय मतदार यादीची विभागणी करण्याचे काम सुरु होईल.‘निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला मतदारयादी प्राप्त झाली असून, त्यानुसार आता प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करण्याचे काम सुरु होईल. १ जुलै २०२५ रोजी अंतिम केलेली मतदारयादी निवडणुकीसाठी वापरली जाणार आहे.’ अशी माहिती उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.