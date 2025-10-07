Pune News : मतदार यादीच्या विभागणीची जबाबदारी दोन अधिकाऱ्यांवर

पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करण्यासाठी दोन महापालिका उपायुक्तांवर जबाबादारी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी फोडणे, ती अंतिम करून सही शिक्क्यासह निवडणूक शाखेकडे सादर करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे. उपायुक्त रवी पवार आणि निखिल मोरे यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे..पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर प्रशासनाकडून आता मतदार यादीचे काम हाती घेतले आहे. शहरात ४१ प्रभाग असून, मतदान केंद्रांची संख्या सुमारे ५ हजार असणार आहे. विधानसभा निवडणुकीपेक्षा महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आल्याने कामाचा व्याप वाढला आहे. त्यामुळे विविध जबाबदाऱ्यांचे विक्रेंदीकरण करून ही कामे वेळेत व व्यवस्थित पार पाडली जावीत यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत..राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रभागनिहाय मतदार याद्या तयार करण्याचे काम उपायुक्त पवार आणि मोरे यांच्याकडे दिले आहे. पवार यांच्याकडे प्रभाग क्रमांक १ ते १२, २५ आणि २७ ते ३५ अशा २२ प्रभागांची जबाबदारी दिली आहे. तर मोरे यांच्याकडे प्रभाग क्रमांक १३ ते २४, २६ आणि ३६ ते ४१ अशा १९ प्रभागाची जबाबदारी दिली आहे..क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रभागांची विभागणीशहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ४१ प्रभागांची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्तांना नोडल ऑफिसर म्हणून काम करून त्यांनी मतदार यादी विभागणीचे करवून घ्यावे लागणार आहे.एका क्षेत्रीय कार्यालयाकडे जास्तीत जास्त तीन तर कमीत कमी दोन प्रभागांची जबाबदारी असणार आहे. मतदार यादीचे काम करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अभियंता वर्ग, आरोग्य निरीक्षक व इतर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश काढले जातील..क्षेत्रीय कार्यालय - प्रभाग क्रमांकयेरवडा-धानोरी-कळस - १, २, ६नगररस्ता-वडगाव शेरी - ३, ४, ५शिवाजीनगर-घोले रस्ता - ७, १२औंध-बाणेर - ८, ९कोथरूड-बावधन - १०, ११, ३१ढोले पाटील रस्ता - १३, १४हडपसर-मुंढवा - १५, १६, १७वानवडी-रामटेकडी - १८, १९, ४१बिबवेवाडी - २०,२१,२६भवानी पेठ - २२, २३, २४कसबा-विश्रामबाग - २५, २७, २८वारजे-कर्वेनगर - २९, ३०, ३२सिंहगड रस्ता - ३३, ३४, ३५धनकवडी-सहकारनगर - ३६, ३७, ३८कोंढवा-येवलेवाडी - ३९, ४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.