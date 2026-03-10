Pune News: मतदारांना धमक्या! मतपत्रिका कोरी द्या, अन्यथा नोकरीला मुकाल; ‘मसाप’साठी आमदार, नगरसेवकही सक्रिय..

पुणे: ‘मतपत्रिका आम्हालाच द्या’, ‘स्वाक्षरी करून कोरीच द्या’... असा लावलेला तगादा, ‘मतपत्रिका द्या, नाहीतर नोकरीचा विचार करावा लागेल’, असा सूचक संदेश... मतांसाठी थेट आमदार, नगरसेवकांचे फोन... धमक्या अन् दबावांचे असे नानाविध प्रकार सध्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहेत. .Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...महाराष्ट्रातील आद्य साहित्य संस्थेची निवडणूक सध्या गाजते आहे. निवडणुकीचा अखेरचा आठवडा सुरू झाला असून, मतपत्रिका जमा करण्याची मुदत संपत आली आहे. मात्र, या मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी मोठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. निवडणूक साहित्य संस्थेची असली तरी राजकीय पक्षांसह विविध घटक यात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांसह नगरसेवक आणि आमदारही मतांसाठी संपर्क करत आहेत. मात्र यात केवळ मत देण्याचे आवाहन न करता धमक्या आणि दबावही टाकला जात आहे..मसापच्या निवडणूक मंडळाने मतपत्रिका न मिळालेल्या मतदारांसाठी तीन दिवस प्रत्यक्ष मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली होती. यात १९१ मतदारांनी मतदान केले. यातील काही मतदारांनी चक्क आमच्याकडून मतपत्रिका कोरी घेऊन गेल्याची तक्रार करत प्रत्यक्ष मतदान करू देण्याची मागणी केली..दरम्यान, प्रत्येक मतदारामागे पाठपुरावा करण्यासाठी चार ते पाच लोक नेमण्यात आले आहेत. ‘मतपत्रिका आम्हालाच द्या’, अशा रोजच्या तगाद्याला कंटाळून काही मतदारांनी त्यांच्याकडे कोऱ्याच मतपत्रिका सोपवण्याचा प्रकारही घडला आहे. ‘आम्हाला मतपत्रिका पोस्टातच नेऊन टाकायची होती. पण दररोज घरी येणाऱ्या व्यक्तींचा ससेमिरा टाळण्यासाठी कंटाळून मतपत्रिका देऊन टाकली’, अशी उद्विग्नता एका मतदाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली. एका प्राध्यापकाला तर मतपत्रिका देत नसल्याने नोकरीवरून काढून टाकण्याचा अप्रत्यक्ष संदेश देण्यात आला. त्या प्राध्यापकानेही निवडणुकीतील मतापेक्षा स्वतःची नोकरी महत्त्वाची मानत मतपत्रिका देऊन टाकली..Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...आमदारांकडून विशेष पाहुणचारप्रत्यक्ष मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी परगावाहून आलेल्या काही मतदारांचा खास पाहुणचार करण्याची जबाबदारी एका आमदाराने घेतली असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या मतदारांच्या राहण्याची, प्रवासची सर्व ‘व्यवस्था’ पाहण्याची जबाबदारी या आमदारावर होती. मात्र कोई ‘माने ना माने’ निवडणुकीतील असे अनेक गैरप्रकार उघड होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.