Junnar Leopard Attack : वडगाव आनंद या ठिकाणी एका तरूणावर बिबटयाने हल्ला करून केले जखमी!

राजेश कणसे आळेफाटा : वडगाव आनंद या ठिकाणी एका तरूणावर बिबट्याने हल्ला करून जखमी केल्याची शनिवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार वडगाव आनंद (ता.जुन्नर) येथील आदित्य संतोष भुजबळ (वय २७)हा तरूण मोटारसायकलवरून शनिवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास गावातुन काम उरकून घरी येत असताना नगारी वस्तीजवळ आल्यानंतर अचानकपणे एका बिबट्याने अचानकपणे या तरूणावर हल्ला करत त्यांच्या पायाला चावा घेत गंभीर जखमी केले..अचाणकपणे हल्ला झाल्याने मोठ्याने ते ओरडले असता बिबटयाने काही क्षणात या ठिकाणाहून पळ काढला. परंतु या ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यात संतोष भुजबळ यांच्या हाताला गंभीर जखमी केले असुन त्यांच्यावर आळेफाटा येथील खाजगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.तसेच याच ठिकाणी काही भुजबळ यांच्या वर हल्ला झाल्यानंतर काही वेळाने अविनाश सुरेश औटी (वय ३५) हे देखील दुचाकीवरून घरी जात असताना त्यांच्यावर देखील बिबट्याने अचानकपणे हल्ला केला परंतु या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावला आहे..Kolhapur Leopard: फक्त पंधरा सेकंदात बिबट्याची झेप! वनात सोडताच अचूक अंदाज घेत जंगलात गायब व्हिडिओ व्हायरल.दरम्यान याच गावात दि.७ रोजी प्रणव शिंदे या तरुण मोटर सायकल वरून घरी जात असताना अचानकपणे हल्ला करून गंभीर जखमी केल्याची घटना ताजी असताना शनिवारी पुन्हा दोन तरुणांवर बिबट्याने हल्ला केल्याने या परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वनविभागाने या ठिकाणी पिंजऱ्यांची संख्या वाढवून या ठिकाणी असलेल्या बिबट्यांना त्वरित पकडावे अन्यथा आळेफाटा या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल असा कडक इशारा येथील नागरिकांच्या वतीने पंचायत समितीचे माजी सदस्य जिवन शिंदे, वडगाव आनंद गावचे उपसरपंच गणेश भुजबळ, ऋषिकेश गडगे, प्रमोद गडगे यांनी दिला आहे.