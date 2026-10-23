Pune News: कारवाईचे आदेश; प्रत्यक्षात मात्र माघार; वडगाव-धायरीतील अनधिकृत ‘आरएमसी’ प्लांटवर दोनदा कारवाई रद्द

पुणे : पुणे शहराच्या सर्व भागांतील अनधिकृत ‘आरएमसी’ प्लांटवर महापालिका बेधडक कारवाई करत आहे; पण वडगाव, धायरीमध्ये कारवाई करताना तलवार म्यान केली जात आहे. कारवाई करण्याचे नियोजन केले जाते, पोलिस बंदोबस्तही मागविला जातो आणि अचानक कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला जातो. गेल्या पाच महिन्यांत दोन वेळा असा प्रकार घडल्याने या अनधिकृत प्लांटला अभय कोणाचे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.दरम्यान, हा प्रकार आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या कानावर गेल्यानंतर त्यांनी बुधवारी (ता. २१) शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांना सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे शहर, जिल्ह्यात सुमारे ३०० ते ३२५ ‘आरएमसी’ प्लांट आहेत. यातील बहुतांश प्लांट बेकायदा आहेत. नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याने प्रचंड धूळ उडत असून, या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रश्नावर ‘गुदमरतोय श्वास’ या मालिकेतून ‘सकाळ’ने वाचा फोडली होती. .यानंतर शहरातील लोहगाव-खांदवेनगर परिसरातील सात, उंड्री भागातील पाच यासह अन्य भागांतील अनेक बेकायदा प्लांटवर कारवाई करून ते जमीनदोस्त केले होते. तसेच काही प्लांट सील केले होते. या वेळी महापालिकेने वडगाव धायरीतील नदीकाठच्या आणि कालव्यालगतच्या बेकायदा प्लांटवर कारवाईचे नियोजन केले होते. पण ऐनवेळी कारवाई थांबविण्यात आली. त्यानंतर सोमवारी (ता. १९) सकाळी याच ठिकाणी कारवाई करण्याचे नियोजन केले होते. पण ऐनवेळी ही कारवाई थांबविल्याने महापालिकेच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे..वडगाव खुर्दमधील ‘आरएमसी’ प्लांटवर कारवाई होणार असल्याची आपल्याला पूर्वकल्पना नव्हती. पण एका व्यक्तीने मेसेज करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती केली, त्यामुळे कारवाई थांबविली आहे. वडगाव, धायरी भागातील प्लांट अनधिकृत असल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाल्यास कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई केली जाईल.- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...आयुक्त अंधारातसोमवारी ‘आरएमसी’ प्लांटवर कारवाई केली जाणार होती याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांना नव्हती. त्यांनी याबाबत शहर अभियंता पावसकर यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. यापुढे शहरात ज्या भागात कारवाई होणार आहे त्यापूर्वी मला आणि अतिरिक्त आयुक्तांना माहिती द्यावी. तसेच कारवाई रद्द झाली तरी त्यासाठी माझी परवानगी घ्यावी लागेल, असे स्पष्टपणे सांगितले. परस्पर कारवाई ठरवायची आणि नंतर ती रद्द करायची हे धोरण योग्य नाही अशा शब्दांत आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.