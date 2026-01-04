मूलभूत नागरी सुविधांमध्ये दर्जा, सातत्य राखा
वडगाव मावळ, ता. ४ : ‘‘नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवक हे जनतेचे विश्वस्त आहेत. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प यासारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये दर्जा आणि सातत्य राखा. त्यासाठी लागणारा निधी कमी पडू देणार नाही. १०० दिवसांतील कामाचा कृती आराखडा तयार करा. पक्षभेद करू नका,’’ असा सल्ला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.
लोणावळा, तळेगाव दाभाडे नगर परिषद आणि वडगाव मावळ नगर पंचायतमधील पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांचा सत्कार शनिवारी (ता. ४) जांभूळ फाटा येथे आयोजित करण्यात आला होता. आमदार सुनील शेळके, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, ज्येष्ठ नेते माउली दाभाडे, बबनराव भेगडे, विठ्ठलराव शिंदे, गणेश ढोरे, शंकरराव शेळके, सुवर्णा राऊत, काळुराम मालपोटे, सुरेश चौधरी, कृष्णा कारके आदी उपस्थित होते.
लोणावळ्याचे नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे, वडगावच्या नगराध्यक्षा अबोली ढोरे यांच्यासह नगरसेवकांचा सत्कार पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी आमदार शेळके म्हणाले, ‘‘कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीला जिद्दीने सामोरे जात घवघवीत यश प्राप्त केले आहे. विकास कामांची जाण ठेवून जनतेने साथ दिली आहे. त्यामुळे आपली जबाबदारी आणखी वाढली आहे.’’
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संभाजी राक्षे, उत्तम सातकर यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी यावेळी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. प्रास्ताविक तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांनी केले. राज खांडभोर यांनी सूत्रसंचालन केले, विठ्ठलराव शिंदे यांनी आभार मानले.
पर्यटन विकासाची संधी
‘‘लोणावळा-मावळ परिसरात पर्यटनाच्या प्रचंड संधी आहेत. या महिन्यात आयोजित जागतिक सायकल स्पर्धा ही मावळ तालुक्याच्या काही भागातून जात आहे. त्यादृष्टीने रस्त्यांचा विकास करण्यात आला आहे. स्पर्धेमुळे मावळचे नाव आणि निसर्गसौंदर्य जगभरात पोहोचणार आहे. त्याचा फायदा पर्यटनवाढीला होणार आहे. ग्लास स्काय वॉक, भंडारा डोंगराच्या पायथ्याला संतभूमी कॉरिडॉर आदी प्रकल्पांमुळे तालुक्याच्या वैभवात भर पडणार आहे,’’ असे पवार म्हणाले.
