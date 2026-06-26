पुणे

वडगाव निंबाळकर परिसरात जिओ नेटवर्कचा लपंडाव

वडगाव निंबाळकर परिसरात जिओ नेटवर्कचा लपंडाव
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वडगाव निंबाळकर, ता. २६ : बारामती तालुक्याच्या पश्चिम भागातील वडगाव निंबाळकर आणि परिसरातील गावांमध्ये जिओ नेटवर्क वारंवार ठप्प होत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. डिजिटल व्यवहार आणि शैक्षणिक कामात अडथळे येत असून, संतप्त ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून या भागात कधी अर्धा तास तर कधी दिवसभर मोबाईल सेवा विस्कळीत होत आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात बँक व्यवहारांचे ओटीपी, ऑनलाईन शिक्षण आणि वैद्यकीय आपत्कालीन संपर्कासाठी मोबाईल अनिवार्य आहे. मात्र, नेटवर्कअभावी हे सर्व व्यवहार ठप्प होत आहेत. रिचार्जचे पूर्ण पैसे भरूनही सेवा मिळत नसल्याने ग्राहकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. कस्टमर केअरकडूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
ग्रामीण भागात टॉवर्सची संख्या कमी असणे आणि देखभालीचा अभाव यामुळे ही समस्या उद्भवत असल्याचे बोलले जात आहे. स्थानिक प्रशासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून कंपनीला सेवा सुधारण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी होत आहे.

‘‘नेटवर्क नसल्यामुळे डिजिटल व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होत आहेत. अनेकदा दुकाने बंद ठेवण्याची वेळ येते. यामुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.’’
-शशिकांत कोंढाळकर, व्यावसायिक, कोऱ्हाळे बुद्रुक.

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