Pune News : आकाश दिवा बांधताना अपघात, झाडावरून पडल्याने कार्यकर्त्याने गमावला जीव, वडगाव शेरीवर शोककाळा

वडगाव शेरी : नागरिकांना शुभेच्छा देण्यासाठी मंडळाने बनवलेला दिवाळीचा आकाश कंदील बांधण्यासाठी झाडावर चढलेल्या एका तरुणाचे तोल जाऊन पडल्यामुळे दुर्दैवी निधन झाले. सदर तरुण हा मंडळाचा सक्रिय कार्यकर्ता असल्यामुळे परिसरावर शोककळा पसरली आहे.संतोष कुसाळ (वय 45, राहणार गणेशनगर) असे आकस्मिक अपघाती निधन झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे..Kolhapur Crime News : कोल्हापूर सीबीएस परिसरातील लॉजमध्ये गुजरातच्या व्यापाऱ्याने घेतला गळफास, तीन दिवस एकाच खोलीत....वडगाव शेरी येथील प्रसिद्ध असलेल्या राष्ट्रतेज तरुण मंडळाचे संतोष हे सक्रिय कार्यकर्ते होते. काल दिवसभर मंडळांच्या सदस्यांसोबत त्यांनी किल्ला बनवला. त्यानंतर मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी बनवलेला मोठा आकाश कंदील रस्त्यावर लावण्यासाठी ते रात्री झाडावर चढले. त्यावेळी दोरी बांधताना तोल जाऊन ते खाली पडले. जखमी अवस्थेत त्यांना तातडीने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र पहाटे त्यांचे दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले..दिवाळीचा सण साजरा होत असताना एका होतकरू कार्यकर्त्याचे दुर्दैवी निधन झाल्यामुळे संपूर्ण वडगावशेरी परिसरावर शोककळा पसरली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष रितेश नवले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोष यांच्या मागे दोन मुले आणि पत्नी असा परिवार आहे. संतोष हे येरवडा येथील शहा एक्सीडेंट हॉस्पिटल येथे नोकरीला होते. अपघात रात्री अडीच वाजता झाला..