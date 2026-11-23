Wagholi Accident: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर वाघोली परिसरात मध्यरात्री भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. कटकेवाडी जवळ वोक्सवॅगन पोलो कार आणि ट्रक यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोन तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. सोमवारी मध्यरात्री एक ते दीड वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मृत तरुणांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरून वोक्सवॅगन पोलो कार जात असताना कटकेवाडी जवळ कार आणि ट्रकची जोरदार धडक झाली. अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की, कारमधील पाच तरुण गंभीर जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच वाघोली पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. वाघोलीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी बचावकार्य करत जखमींना तातडीने जवळच्या आय मॅक्स रुग्णालयात दाखल केले..मात्र, रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर तपासणीदरम्यान डॉक्टरांनी ओमकार सूर्यवंशी, शंकर ढोळे आणि मयूर औटी या तिघांना मृत घोषित केले. तर आशुतोष मरकड आणि प्रणय शिंदे या दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दोघेही शुद्धीवर असल्याची माहिती समोर आली आहे..Pune Police Van Accident : पुण्यात धक्कादायक अपघात! पोलीस व्हॅनने उडवल्या ७ गाड्या; CCTV व्हिडिओ व्हायरल.दरम्यान, या अपघातातील तिन्ही मृत तरुणांचे वय आणि अपघाताचे नेमके कारण याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. ट्रक आणि कारची धडक नेमकी कशी झाली, याचा तपास वाघोली पोलीस करत आहेत. भररात्री घडलेल्या या भीषण अपघातामुळे वाघोली परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.