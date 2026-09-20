Pune Ahilyanagar Road: वाघोली गणेश विसर्जन २०२६; पुणे-अहिल्यानगर रोडवरील वाहतूक बदल, पर्यायी मार्ग आणि बाजार बंदची माहिती

वाघोली: वाघोली परिसरातील गणेश विसर्जन. मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी पुणे-अहिल्यानगर रोडवरील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल केले आहेत. विसर्जन मिरवणुकांमुळे होणारी संभाव्य वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तसेच नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन २२ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ वाजल्यापासून २३ सप्टेंबर रोजी पहाटे २ वाजेपर्यंत हे बदल लागू राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश वाहतूक शाखेचे उपायुक्त संदीप भाजीभाकरे यांनी काढले आहेत..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.पर्यायी मार्गाचा अवलंबकरून गणेशोत्सव व गणेश विसर्जनाचा दिवस शांततेत पार पडावा व वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी नागरिकांनी, वाहनचालकांनी वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा, तसेच पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन भाजीभाकरे यांनी केले आहे..असा असेल वाहतुकीत बदल* खाजगी ट्रॅव्हल बस, कामगार बसेस व जड वाहतुकीसाठी१)पुण्यातुन नगर रोड मार्गे संभाजीनगर, मराठवाडा, शिर्डी कडे जाणा-या ट्रॅव्हल बसेस यांनी सादलबाबा चौक चंद्रमा चौक - विश्रांतवाडी - आळंदी शिक्रापुर मार्गाचा वापर करावा.२) नगर रोडने मुंबई कडे जाणा-या ट्रॅव्हल बसेस यांनी शिक्रापुर चाकण मार्गे मुंबई या मार्गाचा वापर करावा.नगर रोडने पुणे शहरात येणा-या बसेस यांनी लोणीकंद येथुन थेऊर फाटा केसनंद गाव मार्गे थेऊर फाटा सोलापुर रोड मार्गाचा वापर करावा.. हलकी चार चाकी वाहनांसाठी १) अहिल्यानगर कडुन पुण्याचे दिशेने येणारी वाहने ही थेऊर फाटा, लोणीकंद गांव केसनंद थेऊर गाव थेऊर फाटया वरुन सोलापुर रोड मार्गे इच्छितस्थळी जातील.२) पुण्याकडुन शिरुर अहिल्यानगरकडे जाणारी वाहने वाघेश्वर चौकातुन डावीकडे वळुन भावडीगांव मार्गे, पुणे अहिल्यानगर हायवे सुरभी माथा (लोणीकंद) या ठिकाणाहुन डावीकडे वळुन इच्छित स्थळी जातील..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...वाघोलीचा आठवडे व दैनदिन बाजार बंद राहणारविसर्जनाचा नववा दिवस मंगळवारी ( दि. २२ ) आल्याने मंगळवारचा आठवडे बाजार बंद ठेवण्यात आला आहे. तसेच दैनदिन बाजार दुपारी तीन वाजल्यानंतर बंद राहणार आहे. पुणे महापालिकेने तसे पत्र काढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.