Wagholi News : वाघोलीत पत्र्याचा मंडप कोसळला; कोणतीही जीवितहानी नाही

वाघोलीतील एका शैक्षणिक संस्थेच्या मैदानातील पत्र्याचा मंडप दुपारी अचानक कोसळला.
वाघोली - वाघोलीतील एका शैक्षणिक संस्थेच्या मैदानातील पत्र्याचा मंडप दुपारी अचानक कोसळला. त्यावेळी मंडपात कार्यक्रम नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

