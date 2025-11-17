पुणे

Koregaon Bhima : कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ; सुरक्षा व्यवस्थेची तपासणी, पार्किंग व बिबट्याच्या धोक्यावर उपाययोजना

Koregaon Bhima Shaurya Diwas Preparations : कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ शौर्यदिनाच्या तयारीला वेग आला असून, परिमंडळ चारचे उपायुक्त सोमय मुंडे यांनी विजयस्तंभ परिसराची पाहणी करून सुरक्षा आणि व्यवस्थेतील अडचणी जाणून घेतल्या; तसेच वाढत्या बिबट्याच्या वावरावर लक्ष ठेवण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली.
वाघोली : कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ शौर्यदिनाच्या तयारीला वेग आला असून, परिमंडळ चारचे उपायुक्त सोमय मुंडे यांनी विजयस्तंभ परिसराची पाहणी करून सुरक्षेविषयी आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या. परिसरातील पोलिस पाटील आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत, त्यांनी तयारी अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपाययोजना तपासल्या.

