Maharashtra Kesari Competition : देशपातळीवर कुस्तीचे वेगळे वलय निर्माण करायचे आहे; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

महाराष्ट्रातील कुस्तीला देश पातळीवर नेऊन कुस्तीचे वेगळे वलय निर्माण करायचे आहे. लोकप्रियता मिळवून द्यायची आहे. त्यासाठी ही धडपड सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाघोली - महाराष्ट्रातील कुस्तीला देश पातळीवर नेऊन कुस्तीचे वेगळे वलय निर्माण करायचे आहे. लोकप्रियता मिळवून द्यायची आहे. त्यासाठी ही धडपड सुरू आहे. ती मिळवून दिल्याशिवाय लाल मातीतील हे पठ्ठे शांत बसणार नाही. असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केले.

