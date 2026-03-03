Maharashtra Kesari Competition : देशपातळीवर कुस्तीचे वेगळे वलय निर्माण करायचे आहे; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

वाघोली - महाराष्ट्रातील कुस्तीला देश पातळीवर नेऊन कुस्तीचे वेगळे वलय निर्माण करायचे आहे. लोकप्रियता मिळवून द्यायची आहे. त्यासाठी ही धडपड सुरू आहे. ती मिळवून दिल्याशिवाय लाल मातीतील हे पठ्ठे शांत बसणार नाही. असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केले..वाघोलीत आयोजित ६८ व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या माती व वासा पूजन निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या प्रसंगी राज्य कुस्तीगीर संघाचे अध्यक्ष रामदास तडस, सचिव पै. योगेश दोडके, पुणे जिल्हा अध्यक्ष पै. मेघराज कटके, आयोजक रामकृष्ण सातव, आमदार बापू पठारे, प्रदीप कंद, अनेक नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, कुस्ती क्षेत्रातील नामवंत मल्ल, पंच, महाराष्ट्र केसरी विजेते मल्ल, नागरिक उपस्थित होते..मोहोळ पुढे म्हणाले, या स्पर्धेतून कुठल्याही पैशाचे प्रदर्शन करायचे नाही. तर मल्लांना देशपातळीवर नेऊन कुस्तीचे वेगळे वलय निर्माण करायचे आहे. मल्ल जीव ओतून कुस्ती खेळतात. त्यांच्या या कष्टाचे चीज झाले पाहिजे. ही स्पर्धा न भूतो न भविष्य अशा प्रकारे होईल. असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ४५ जिल्ह्यातून कुस्तीगीर संघाचे सदस्य माती घेऊन आले होते. त्याचे पूजन करण्यात आले. तसेच वासा पूजन करण्यात आले..महाराष्ट केसरी विजेत्याला फॉर्चूनर कार भेट देण्यात येणार आहे. त्या कारचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. तर उपविजेत्याला स्कॉर्पिओ ही कार देण्यात येणार आहे. प्रत्येक वजन गटातील विजेत्याला बुलेट तर उपविजेत्याला मोटारसायकल बक्षीस म्हणून भेट देण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी आयोजक रामकृष्ण सातव यांनी केली.महिला महाराष्ट्र केसरी सोलापूरलामहिलांची महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा सोलापूरला २८ व २९ मार्च रोजी होणार आहे. या कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन स्वाती साखरे करणार आहेत. अशी घोषणा यावेळी मोहोळ यांनी केली..चंद्रहार पाटील यांची भूमिका योग्यहिंद केसरी पै. चंद्रहार पाटील यांनी महाराष्ट्रात एकच महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा व्हावी अशी मागणी शासनाला केली आहे. शासनाने १० दिवसात निर्णय घ्यावा अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. याबाबत मोहोळ यांना विचारले असता. त्यांनी पाटील यांची भूमिका योग्य असल्याचे सांगून आमचा त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा आहे. असेही स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.