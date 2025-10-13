पुणे

Wagholi Narcotics Seizure: तरुणाकडून वाघोलीत २२ लाखांची अफू जप्त

Rajasthan Youth Arrested in Wagholi with Opium: राजस्थानमधील एका तरुणाला अमली पदार्थ विरोधी पथकाने वाघोली परिसरात सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून २२ लाख २४ हजार रुपयांची एक किलो ११२ ग्रॅम अफू आणि मोबाईल जप्त केला.
