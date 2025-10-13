Wagholi Narcotics Seizure: तरुणाकडून वाघोलीत २२ लाखांची अफू जप्त

पुणे : राजस्थानमधील एका तरुणाला अमली पदार्थ विरोधी पथकाने वाघोली परिसरात सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून २२ लाख २४ हजार रुपयांची एक किलो ११२ ग्रॅम अफू आणि मोबाईल जप्त केला..तुलसीदास किसनदास वैष्णव (वय ३०, रा. वरणी, ता. वल्लभनगर, जि. उदयपूर, राजस्थान) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. लोहगाव-वाघोली रस्त्यावरील एका सोसायटीसमोर पिशवी घेऊन एक संशयित व्यक्ती थांबल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला मिळाली..पोलिसांनी तेथे सापळा लावला. पोलिसांना पाहताच वैष्णव पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होता. मात्र, पोलिसांनी त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे पिशवीत एक किलो ११२ ग्रॅम अफू आढळून आली..Dhule Crime : हाय-प्रोफाइल पार्टीसाठी जाणारे एमडी ड्रग्ज धुळ्यात जप्त; कारसह दोन तस्कर अटकेत.आरोपी वैष्णवने अफू कोठून आणली आणि कोणाला विक्री करणार होता, याबाबत पोलिसांचा तपास सुरू आहे. पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त विजय कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे व पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.