Wagholi Protest : वाघोलीत आयुक्तांच्या कारला नागरिकांचा घेराव; समस्यांच्या तातडीने सोडवणुकीची मागणी

वाघोली : महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्यासह वाघोलीत सहा ठिकाणी सांडपाणी व्यवस्था व रस्ते या मूलभूत समस्यांची पाहणी केली. आय व्ही इस्टेट सोसायटी परिसरात पाहणी करताना नागरिकांनी त्यांच्या कारला घेराव घातला. प्रश्न सोडवा तरच जाऊ देऊ अशी भूमिका घेतली. मात्र त्यांची समजूत काढल्यावर रस्ता मोकळा केला. .लोहगाव रोड, बायफ रोड, भावडी रोड, फुलमळा रोड, बकोरी रोड व आय व्ही इस्टेट या ठिकाणी त्यांनी पाहणी केली. या परिसरात सांडपाणी व रस्त्यांची समस्या आहे. या पाहणी वेळी नागरिकांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या. तसेच संताप व्यक्त केला. आय व्ही इस्टेट मधील नागरिकांना सहा महिन्यापासून रस्त्यातील सांडपाणी तुडवत जावे लागत आहे. त्या समस्यांची पाहणी त्यांनी केली. यावेळी नागरिकांनी अतिशय संताप व्यक्त करत समस्या मांडल्या. आयुक्त व आमदार निघण्यासाठी कार मध्ये बसल्यानंतर नागरिक कार पुढे उभे राहिले. .Pune News: उपचार न करताच डिस्चार्जची घाई; बिबवेवाडीतील कामगार विमा रुग्णालयात रुग्णाची हेळसांड.समस्या सोडवा व नंतर जा असा पवित्रा त्यांनी घेतला. यानंतर नागरिकांनी कारला घेराव घातला. घोषणा सुरू केल्या. अखेर नागरिकांची समजूत काढल्यानंतर रस्ता मोकळा करून दिला. यानंतर श्रेयस मंगल कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत आयुक्तांनी ज्या ठिकाणी पाहणी केली तेथील समस्या, कामांची स्थिती याचा आढावा अधिकाऱ्यांकडून घेतला. त्यानंतर कमी वेळेत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी महापालिकेचे सर्व विभागाचे अधिकारी, आजी माजी लोकप्रतिनिधी, नागरिक उपस्थित होते..आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना केलेल्या कडक सूचना१) कामे अडविणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल करा.२) दिलेल्या मुदतीत अधिकाऱ्यांनी कामे पूर्ण केली नाही तर राजीनामा घेऊन माझ्याकडे यायचे.३) फुलमळा रोडच्या सांडपाणी वाहिनीचे काम दोन महिन्यात पूर्ण करा.४)आय व्ही इस्टेट सोसायटीला कोणत्या रोड वरून परवाना दिला ते तपासा.५) नागरिकांशी संवाद ठेवा. कामांची माहिती द्या..नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी१) आयुक्त येणार म्हणून आदल्या दिवशी सर्व परिसर स्वच्छ केला.२) अधिकारी फोन उचलत नाहीत३) अधिकारी विकास कामांची माहिती देत नाही४) कचरा वेळेत उचलला जात नाही.५) समन्वय बैठकानंतरही प्रश्न मार्गी लागत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.