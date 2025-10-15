पुणे

Wagholi Protest : वाघोलीत आयुक्तांच्या कारला नागरिकांचा घेराव; समस्यांच्या तातडीने सोडवणुकीची मागणी

High-Level Inspection of Wagholi : महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्यासह वाघोलीतील सहा ठिकाणी सांडपाणी व्यवस्था व रस्त्यांच्या मूलभूत समस्यांची पाहणी केली असता, आय व्ही इस्टेट सोसायटीजवळ संतप्त नागरिकांनी त्यांच्या कारला घेराव घालून प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली.
"Solve Problems First, Then Leave": Angry Wagholi Residents Gherao Pune Municipal Commissioner Naval Kishore Ram's Car During Inspection.

सकाळ वृत्तसेवा
वाघोली : महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आमदार ज्ञानेश्वर कटके यांच्यासह वाघोलीत सहा ठिकाणी सांडपाणी व्यवस्था व रस्ते या मूलभूत समस्यांची पाहणी केली. आय व्ही इस्टेट सोसायटी परिसरात पाहणी करताना नागरिकांनी त्यांच्या कारला घेराव घातला. प्रश्न सोडवा तरच जाऊ देऊ अशी भूमिका घेतली. मात्र त्यांची समजूत काढल्यावर रस्ता मोकळा केला.

