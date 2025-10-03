Wagholi News : पाणी, रस्ता, सांडपाणी व्यवस्था नाही तर मतदान नाही; ३० हजार लोकसंख्या असलेल्या सोसायटीने लावले फलक

वाघोली : मूलभूत नागरी सुविधा मिळत नसल्याने त्रस्त झालेल्या आय व्ही ईस्टेट मधील ३० हजार नागरिकांनी आगामी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. रस्ता, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था नाही तर मतदान नाही असे फलक त्यांनी लावले आहेत..सुमारे १० हजार सदनिका असलेल्या आय व्ही ईस्टेट सोसायटीला रस्त्याची अडचण आहे. जो रस्ता आहे. त्या रस्त्यावर पावसाळ्यात सांडपाणी साचते. त्यातूनच त्यांना जावे लागते. वर्षानुवर्ष हीच अवस्था आहे. रस्त्याबाबत मूळ मालक व विकसक यांच्यात वाद सुरू आहे. सध्या हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. यामुळे रस्त्याची अडचण आहे. या सोसायटी धारकांनी आंदोलनेही केली. मात्र मुलभूत सुविधा सुटल्या नाही. .यामुळे त्रस्त झालेल्या सोसायटी धारकांनी मतदानावर बहिष्काराचे फलक लावले आहेत. गृह प्रकल्पांना परवाना पी एम आर डी ए देते. तर कर महापालिका वसूल करते. मात्र दोन्ही प्रशासन नागरी सुविधा देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. विकसक सदनिका विकून मोकळे झाले आहे. त्यामुळे ते याकडे लक्ष देत नाहीत. सोसायटी धारकाना यासाठी संघर्ष आजही करावा लागत आहे. आंदोलने करुन, निवेदने देऊन त्यांची लढाई सुरू आहे. मात्र त्याची दखल प्रशासन घेत नाही. यामुळेच त्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे..क्रांतिज्योतींचे कार्य पुढे न्यावे.सुमारे ३० हजार लोक संख्या असलेल्या आमच्या सोसायटी कडे जाण्यासाठी धड रस्ता नाही. या रस्त्यावरच सांडपाणी जमा होते. ते तुडवत आम्हाला जावे लागते. एवढ्या मुलभुत सुविधा प्रशासनाकडून मिळत नाही. खूप पाठपुरवठा केला. मात्र प्रशासन लक्ष देत नाही. यामुळे आम्ही मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. - संतोष कृष्णा सोसायटीधारक, आयव्ही ईस्टेट.आता मतदानावर बहिष्कार टाकण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. मुलभुत सुविधा मिळाव्यात म्हणून खूप लढा दिला आहे. देत आहोत. मात्र प्रशासन सुस्त आहे. -- के श्रीकांत, सोसायटीधारक, आयव्ही ईस्टेट