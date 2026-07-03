Pune News: वाघोली हादरली! घरासमोर खेळणाऱ्या सहा वर्षीय चिमुकल्यावर ५-६ भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला; गंभीर दुखापत अन् क्षणात काय घडलं..

वाघोली: घरा बाहेर खेळत असणाऱ्या सहा वर्षीय मुलावर ५ ते ६ भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना शुक्रवारी सकाळी सात वाजता वाघोलीत घडली. त्याच्या गळ्यावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्याला ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...नैतिक शिवनाथ तुपे असे हल्ला झालेल्या मुलाचे नाव आहे. नैतिक हा भावडी रोडवरील भैरवनाथ मंदिराजवळ घरासमोर खेळत होता. तो रस्त्याच्या पलीकडे गेला. तेथे खेळत असताना त्याच्यावर अचानक ५ ते ६ भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला. त्याच्या गळ्यावर गंभीर जखमा झाल्या. त्या हल्यात तो पडल्याने त्याच्या डोक्याला ही मार लागला..रस्त्यावर जाणाऱ्या येणाऱ्या वाहनचालकांनी बघितल्यानंतर त्याची कुत्र्याच्या तावडीतून त्याची सुटका केली. कुटुंबियांना कळताच त्याचे आईवडील व आजी आजोबा यांनी त्वरीत ससून रुग्णालयात हलविले. त्याच्यावर तिथे छोटीसी शस्त्रक्रिया करणार असल्याचे त्याचे वडील शिवनाथ यांनी सांगितले.. नैतिकला गळ्यावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्याला आम्ही त्वरित ससून रुग्णालयात नेले. त्याला डोक्यालाही मार लागला आहे. महापालिकेने त्वरीत भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा. अन्यथा दुसऱ्या मुलांवरही हल्ला होऊ शकतो. -- लक्ष्मी तुपे, मुलाची आजी.Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी... ही गंभीर घटना आहे. भटक्या कुत्र्यांचा महापालिकेने बंदोबस्त करावा. वाघोलीत अनेक ठिकाणी भटके कुत्रे दिसून येतात. असा हल्ला कोणावरही होऊ शकतो. त्वरित या घटनेची दखल घेऊन कार्यवाही करावी. --- प्रदीप शिवाजी सातव, नागरिक, वाघोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.