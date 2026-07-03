पुणे

Pune News: वाघोली हादरली! घरासमोर खेळणाऱ्या सहा वर्षीय चिमुकल्यावर ५-६ भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला; गंभीर दुखापत अन् क्षणात काय घडलं..

Boy hospitalised after stray dog attack in Pune: घरासमोर खेळत असताना सहा वर्षीय नैतिकवर भटक्या कुत्र्यांचा झुंडीने हल्ला; गळ्यावर खोल जखमा, ससून रुग्णालयात उपचार सुरू
Horrific Stray Dog Attack in Wagholi: Six-Year-Old Suffers Serious Neck Injuries

Horrific Stray Dog Attack in Wagholi: Six-Year-Old Suffers Serious Neck Injuries

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वाघोली: घरा बाहेर खेळत असणाऱ्या सहा वर्षीय मुलावर ५ ते ६ भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची गंभीर घटना शुक्रवारी सकाळी सात वाजता वाघोलीत घडली. त्याच्या गळ्यावर गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्याला ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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