Wagholi Accident : वाघोलीत डंपरच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू, परिसरात दुसरी गंभीर घटना

Pune News : वाघोली वाघेश्वर मंदिर चौकात डंपरच्या धडकेत दुचाकीस्वार महिलेचा जागीच मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
वाघोली : वाघेश्वर मंदिर चौकात रविवारी सकाळी डंपरच्या धडकेत दुचाकीवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. भारती प्रकाश देठे (वय ४५, रा. विश्रांतवाडी) असे मृत महिलेचे नाव आहे. या परिसरात मागील पंधरा दिवसांत घडलेली ही दुसरी गंभीर घटना आहे.

