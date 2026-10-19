Wagholi Water Crisis: वाघोलीत पाणीटंचाईचे संकट! भीमा नदीतील पातळी घटली; पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आठवडाभर प्रतीक्षा

वाघोली: भीमा नदीतील पाण्याची पातळी खालावल्याने वढू खुर्द येथील बंधाऱ्यातून वाघोलीला पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा आज ठप्प झाली. यामुळे वाघोली परिसरात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले असून, पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.वढू खुर्द येथील भीमा नदीवरील बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपुष्टात आल्याने वाघोलीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जॅकवेलमध्ये पाणी येणे बंद झाले आहे. या परिस्थितीची दखल घेत नगरसेवक रामदास दाभाडे व पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वढू येथील जॅकवेलची पाहणी केली. पाणीपुरवठ्याची सद्यःस्थिती व उपलब्ध पर्यायांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. नदीत तातडीने पाणी सोडण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे..नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडून पर्यायी व्यवस्था शोधली जात आहे. यामध्ये भामा आसखेड जलवाहिनीतून पाणी जोडणे, तसेच लष्कर पाणीपुरवठा विभागाकडून पाणी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. ही पर्यायी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी सुमारे आठवडाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे..या कालावधीत वाघोलीकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. जॅकवेलमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध झाल्यानंतरच नियमित पुरवठा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, पाणी टंचाईमुळे नागरिकांची ससेहोलपट सुरू झाली असून, टँकरचे विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...वढू खुर्द येथील बंधाऱ्यात पाणी सोडण्याबाबत पाटबंधारे विभागाला पत्र दिले आहे. नदीपात्रात पाणी सोडण्याबाबत युद्धपातळीवर पाठपुरावा सुरू असून, नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा,- एकनाथ गाडेकर, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.