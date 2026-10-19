पुणे

Wagholi Water Crisis: वाघोलीत पाणीटंचाईचे संकट! भीमा नदीतील पातळी घटली; पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आठवडाभर प्रतीक्षा

Bhima River Water Shortage Disrupts Wagholi Water Supply: वाघोलीकरांनो, पाणी जपून वापरा! पाणीपुरवठा ठप्प, टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ
Pune Wagholi Faces Water Shortage After Bhima River Level Falls Alternative Supply Arrangements May Take One Week

Pune Wagholi Faces Water Shortage After Bhima River Level Falls Alternative Supply Arrangements May Take One Week

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली: भीमा नदीतील पाण्याची पातळी खालावल्याने वढू खुर्द येथील बंधाऱ्यातून वाघोलीला पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा आज ठप्प झाली. यामुळे वाघोली परिसरात पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाले असून, पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

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