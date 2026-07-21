Pune Crime: वाघोली हादरली! सोशल मीडियातून ओळख; धमकी देत तरुणीवर कथित अत्याचार, चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

वाघोली : मैत्रीच्या माध्यमातून ओळख झालेल्या तरुणाने तरुणीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला. तसेच, त्याच्या इतर तीन मित्रांनीही तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी वाघोली पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन मुलासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.फरहान रिझवान शेख (वय २०, रा. मुंढवा), फजल शेख (वय २०, रा. मुंढवा), साहिल दिंडोरे (वय २०, रा. विमाननगर) अशी अटक केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत. तर एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीची २०२४ मध्ये महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना फरहानशी ओळख झाली. .त्यानंतर दोघांमध्ये सोशल मीडियावरून संपर्क वाढला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये फरहानने तिला वाघोलीतील एका खासगी वसतिगृहात बोलावून वारंवार लैंगिक अत्याचार केला. त्यानंतर त्याने वाघोली, खराडी व विमाननगर येथे तिला नेले. तेथे त्याच्या मित्रांनीही तिच्यावर अत्याचार केले. या प्रकारानंतर तिने फरहानशी बोलणे बंद केले. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.मात्र, फरहानने तिची आक्षेपार्ह छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पुन्हा अत्याचार केला. दीर्घकाळ मानसिक त्रास सहन केल्यानंतर तरुणीने विमानतळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तेथून ती वाघोली पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) पल्लवी मेहेर तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.