बावधन: वाई- सातारा मार्गावर वाकेश्वर-बावधन हद्दीत शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात वाई पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे कॉन्स्टेबल श्रावण राठोड जागीच ठार झाले. अज्ञात वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत हा दुर्दैवी अपघात घडला..या घटनेत त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रावण राठोड हे आपल्या पत्नीसह वाई- पाचवड मार्गावर प्रवास करत असताना वाकेश्वर परिसरातील रस्त्यावर भरधाव आलेल्या अज्ञात वाहनाने त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली..Akola: मोर्णा-विद्रुपा पूररेषेचे नवे नकाशे शासनाकडे सादर; आयआयटी मुंबईकडून सॅटेलाईटच्या आधारे अहवाल ; नागरिकांना मिळणार दिलासा.ही धडक इतकी भीषण होती, की या अपघातात राठोड यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर त्यांच्या पत्नी गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर अज्ञात वाहनचालक घटनास्थळावरून वाहन घेऊन फरार झाला असून, संबंधित वाहनाचा शोध घेण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने तपास सुरू केला आहे..श्रावण राठोड हे वाई पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण विभागात कार्यरत होते. कर्तव्यदक्ष, धाडसी आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्या अपघाती निधनामुळे वाईसह जिल्हा.BEST Strike : मुंबईकरांचे हाल... बेस्ट संप दुसऱ्या दिवशीही सुरूच; मेट्रो, रेल्वेत गर्दीच गर्दी.पोलिस दलावर शोककळा पसरली आहे. श्रावण राठोड यांच्या निधनाने पोलिस दलाने एक कर्तव्यनिष्ठ व धाडसी सहकारी गमावला असून, विविध स्तरांतून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येत आहे. त्यांच्या मागे पत्नी व कुटुंबीय असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.