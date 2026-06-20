पुणे

Pune: वाकेश्‍वरला अपघातात पोलिसाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

Police Constable Killed in Fatal Road Accident: वाई-सातारा मार्गावरील वाकेश्वर-बावधन परिसरात अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वाई पोलिस ठाण्यातील कॉन्स्टेबल श्रावण राठोड यांचा जागीच मृत्यू झाला.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बावधन: वाई- सातारा मार्गावर वाकेश्वर-बावधन हद्दीत शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात वाई पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण विभागाचे कॉन्स्टेबल श्रावण राठोड जागीच ठार झाले. अज्ञात वाहनाने दिलेल्या जोरदार धडकेत हा दुर्दैवी अपघात घडला.

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