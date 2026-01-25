Pune News: पुण्यातील भिडे वाडा स्मारकासाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा; स्थापत्यविषयक कामे पूर्ण, पुतळे, ध्वनिव्यवस्थेची कामे अपूर्ण!

पुणे: छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील ऐतिहासिक भिडे वाडा स्मारकाचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे महापालिका प्रशासनाने निश्चित केले होते. स्मारकाची स्थापत्यविषयक कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. मात्र उर्वरित पुतळे, कलाकुसर, दृकश्राव्य व ध्वनी व्यवस्था अशी कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी आता जुलैपर्यंत वाट पहावी लागण्याची चिन्हे आहेत..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १८४८ मध्ये देशातील पहिली मुलींची शाळा बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यामध्ये सुरू केली होती. संबंधित वाड्याचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन भिडे वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारकात रूपांतर करण्याची मागणी विविध संस्था, संघटना व राजकीय पक्षांकडून केली जात होती. अनेक आंदोलनांनंतर भिडे वाड्याचे स्मारक करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. .दरम्यान, जागा मालक व भाडेकरूंच्या प्रलंबित प्रश्नामुळे व महापालिका प्रशासनाने कायदेशीर लढा दिल्यानंतर अखेर १३ वर्षांनी स्मारकाच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला. महापालिकेने भिडे वाडा स्मारकाचा आराखडा तयार करून घेतला. त्यानंतर स्मारकाच्या २०२४ मध्ये कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मागील काही महिन्यांपासून लोखंडी फ्रेमचे काम पूर्ण करून स्लॅबचे काम करण्यात आले. मार्च २०२६पर्यंत स्मारकाची उर्वरित कामे पूर्ण होतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र बरीच कामे अद्याप झालेली नाहीत. आतापर्यंत ७० टक्के काम झाले आहे..भिडे वाड्याच्या स्मारकाचे लोखंडी फ्रेम, स्लॅब असे स्थापत्यविषयक कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी सध्या गती दिली जात आहे. जुलैपर्यंत स्मारकाची सर्व कामे पूर्ण होऊ शकतील.- रोहिदास गव्हाणे, अधीक्षक अभियंता, भवन विभाग, महापालिका.Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.स्मारकाची वैशिष्ट्येस्मारक तीन मजल्यांचे असणारस्मारकामध्ये सावित्रीबाई फुले यांचा जीवनपट, प्रशिक्षण वर्गासाठी खोल्यादृक-श्राव्य सादरीकरणासाठी खास व्यवस्था .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.