Pune News: पुण्यातील भिडे वाडा स्मारकासाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा; स्थापत्यविषयक कामे पूर्ण, पुतळे, ध्वनिव्यवस्थेची कामे अपूर्ण!

भिडे वाडा स्मारकाचे स्थापत्य पूर्ण, उर्वरित कामांसाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरील ऐतिहासिक भिडे वाडा स्मारकाचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे महापालिका प्रशासनाने निश्‍चित केले होते. स्मारकाची स्थापत्यविषयक कामे आतापर्यंत पूर्ण झाली आहेत. मात्र उर्वरित पुतळे, कलाकुसर, दृकश्राव्य व ध्वनी व्यवस्था अशी कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. ही कामे पूर्ण होण्यासाठी आता जुलैपर्यंत वाट पहावी लागण्याची चिन्हे आहेत.

