Pune Crime: नेपाळला निघालेला खुनी वेटर जेरबंद; भाेर तालुक्यातील घटना, जांभळी येथील हॉटेल मालकाच्या सासऱ्याचा खून!

भोर: जांभळी (ता. भोर) येथे हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या वेटरने मालकाच्या सासऱ्याचा खून केला. आरोपी नेपाळला पळून जाण्याच्या तयारीत असताना राजगड पोलिसांनी सहा तासांत त्याला कात्रज (पुणे) येथून अटक केली. मंगळवारी (ता. २४) रात्री ११ ते बुधवारी (ता. २५) सकाळच्या दरम्यान घडली. पोलिसांनी आरोपी सागर लक्ष्मणकुमार राणा (वय २०, मूळ रा. पाटण, जि. बैतडी, नेपाळ) यास अटक केली. किसन बापू सुर्वे (वय ७५) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. याबाबत राजगड पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, जांभळी येथील हॉटेलमालक अनिल रसाळ यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यांचे सासरे किसन सुर्वे हे हॉटेलचे कामकाज पहातात. त्यांनी मंगळवारी आरोपी सागर यास मोबाइल वापरण्यास मनाई केली होती. त्याचा राग मनात धरून किसन सुर्वे हॉटेलमध्ये झोपलेले असताना त्यांच्या डोक्यात हत्याराने मारले आणि पळून गेला. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. बुधवारी सकाळी ९ वाजता खून झाल्याचे लक्षात आले. अनिल रसाळ यांनी फिर्याद दाखल केल्यानंतर राजगड पोलिसांनी पळून गेलेला वेटर सागर याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजगड पोलिसांनी कात्रज चौकात आरोपीस अटक केली. राजगडचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुकाराम राठोड, उपनिरीक्षक अजित पाटील, पोलिस हवालदार मयूर निंबाळकर, अक्षय नलावडे, मंगेश कुंभार यांच्यासह कात्रज पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांसमवेत हा कामगिरी केली. साहाय्यक निरीक्षक तुकाराम राठोड पुढील तपास करीत आहेत.