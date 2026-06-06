Pune: अवजड वाहन बंद पडल्याने रांगा; वाकड ते ताथवडेदरम्यानची स्थिती; वाहतूक पोलिसांची कसरत

हिंजवडी: मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाकड येथील मुळा नदी पलीकडे अवजड वाहन अपघातग्रस्त झाल्याने शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी सातारा दिशेने जाणारी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली. या घटनेमुळे ताथवडे-वाकडदरम्यान वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक अतिशय संथगतीने सुरू होती. अखेर क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली..मुंबईवरून साताऱ्याला निघालेल्या या ट्रकवरील अवजड यंत्रसामग्री एका बाजूला सरकली. यामुळे वाहन अपघातग्रस्त होऊ नये म्हणून चालकाने रस्त्याच्या कडेला ट्रक थांबवली. मात्र, दहाच्या सुमारास जेव्हा वाहनांची वर्दळ वाढली, तेव्हा त्या ट्रकचा रस्त्यात अडथळा निर्माण झाल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. त्यानंतर काही वेळातच वाहनांची संख्या वाढत गेल्याने कोंडी तीव्र झाली. साताराकडे जाणाऱ्या मार्गावर चारचाकी, मालवाहू वाहने, बस तसेच दुचाकीस्वार अडकून पडले..अभिजीतला विमानतळावरून अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेलं, संपर्क होईना; CJPच्या दाव्याने खळबळ, आंदोलनाला परवानगी.वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख, सहाय्यक आयुक्त सत्यजित आदमाने, बावधन वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दीपक गोसावी, शंकर ढामसे यांच्यासह वाहतूक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत पर्यायी मार्गांचा वापर करून वाहनांचे नियमन सुरू केले. महामार्गावरील एक लेन सुरू करून वाहतूक सुरू केली क्रेनच्या साह्याने ट्रक बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. मात्र, कोणतीही कल्पना न देता वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याबद्दल बावधन वाहतूक पोलिसांनी वाहनावर दंडात्मक कारवाई केली.."अवजड वाहनावरील यंत्रसामग्री एका बाजूला सरकली. त्यामुळे चालकाकडे थांबण्याशिवाय पर्याय नव्हता. वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून एका बाजूने वाहतूक वळविण्यात आली होती. आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी उत्तम वाहतूक व्यवस्थापन केले. ट्रक बाजूला घेऊन काही वेळातच वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.’’- दीपक गोसावी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, बावधन वाहतूक विभाग.IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?."मी सकाळी एका साहेबांना घेऊन बाणेर येथील कंपनीत सोडण्यासाठी चाललो होतो. मात्र, महामार्ग पूर्णपणे कोंडी असल्याने मला इच्छितस्थळी पोहोचायला तब्बल तासभर उशीर झाल्याने प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.’’- संदीप रोकडे, रिक्षाचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.