पुणे

Pune: अवजड वाहन बंद पडल्याने रांगा; वाकड ते ताथवडेदरम्यानची स्थिती; वाहतूक पोलिसांची कसरत

Heavy Vehicle Breakdown Causes Major Traffic Disruption: वाकड परिसरात मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर अवजड वाहन बंद पडल्याने ताथवडे ते वाकडदरम्यान मोठी वाहतूक कोंडी झाली.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंजवडी: मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाकड येथील मुळा नदी पलीकडे अवजड वाहन अपघातग्रस्त झाल्याने शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी सातारा दिशेने जाणारी वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली. या घटनेमुळे ताथवडे-वाकडदरम्यान वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाहतूक अतिशय संथगतीने सुरू होती. अखेर क्रेनच्या साहाय्याने ट्रक बाजूला करत वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.

Loading content, please wait...
pune
Traffic

Related Stories

Pune Bangalore Highway Traffic bavdhan area
Mahabaleshwar traffic congestion latest news
Traffic Congestion to Ease in Pune as Key Road Expansion Project Progresses
Chhatrapati Sambhajinagar