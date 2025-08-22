पुणे

Pune News : प्रकल्पबाधित पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत, वाकडेवाडीतील पीएमसी वसाहत धोकादायक; १६०० रहिवाशांचा जीव संकटात

PMC Housing Issue : वाकडेवाडी येथील पीएमसी वसाहतीतील नऊ धोकादायक इमारतींमध्ये १६०० रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत असून, महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे पुनर्विकास रखडला आहे.
Wakdewadi PMC Colony in Critical ConditionSakal
समाधान काटे
Updated on

शिवाजीनगर : वाकडेवाडी येथील पीएमसी वसाहतीतील इमारतींची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे. देखभालअभावी आणि दुरुस्तीअभावी येथील नऊ इमारती पूर्णपणे धोकादायक झाल्या आहेत. या वसाहतीत सुमारे १६०० रहिवासी राहत असून, त्यांचा जीव धोक्याच्या छायेखाली गेला आहे. इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असतानाही पुणे महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही बाब संतापजनक आहे.

