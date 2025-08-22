Pune News : प्रकल्पबाधित पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत, वाकडेवाडीतील पीएमसी वसाहत धोकादायक; १६०० रहिवाशांचा जीव संकटात

शिवाजीनगर : वाकडेवाडी येथील पीएमसी वसाहतीतील इमारतींची अवस्था दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालली आहे. देखभालअभावी आणि दुरुस्तीअभावी येथील नऊ इमारती पूर्णपणे धोकादायक झाल्या आहेत. या वसाहतीत सुमारे १६०० रहिवासी राहत असून, त्यांचा जीव धोक्याच्या छायेखाली गेला आहे. इतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असतानाही पुणे महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही बाब संतापजनक आहे..१९६५ मध्ये पानशेत पूरग्रस्त, रस्ता रुंदीकरण, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन या प्रकल्पांतील नागरिकांना राहण्यासाठी २८८ सदनिका असलेल्या तीन मजली नऊ इमारती बांधून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या इमारती बांधून तब्बल साठ वर्षे उलटून गेली, तरी पुनर्विकास झाला नाही..धोकादायक झालेल्या इमारती दुरुस्त करण्यासाठी जितका खर्च अपेक्षित आहे, त्यापेक्षा नव्याने या वसाहतीचा ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर विकास करणे अधिक योग्य ठरेल, असा निर्णय २००८ मध्ये घेण्यात आला. रीतसर निविदा प्रक्रिया पार पाडून मे. पाटील कन्स्ट्रक्शन कंपनीला बीओटी तत्त्वावर ५५० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या ३३८ सदनिका बांधण्याची मान्यता देण्यात आली..कंपनीने कामास सुरुवात केली; परंतु बांधकामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून एका मुलाचा मृत्यू झाल्याने स्थानिक नागरिकांनी विरोध करून बांधकाम थांबवले. विकसकाने पुढे काम न केल्याने बांधकाम रखडले. महापालिकेचे दुर्लक्ष झाल्याने प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. सध्या रहिवासी धोकादायक परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. निवडणुका आल्या की लोकप्रतिनिधी नव्या इमारती बांधून देण्याची आश्वासने देतात; मात्र निवडून आल्यानंतर कोणतीही ठोस कार्यवाही करत नसल्याचा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे..Ganpati Festival 2025 : पुण्यात शिवमुद्रा पथकाच्या 'कल्लोळ' सोहळ्यात ढोल-ताशांचा जल्लोष.प्रश्न प्रलंबितच...सर्व इमारतींची दुरवस्थापाणीगळती, भिंतीमध्ये झाडांची मुळेअनेक ठिकाणी पडझड, देखभाल-दुरुस्ती होत नाहीलोकप्रतिनिधी व महापालिका अधिकाऱ्यांकडून फक्त आश्वासनेसाडेपाच एकर जागेचा प्रश्न प्रलंबित.स्थलांतर करण्याच्या सूचनामहापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, बांधकाम विभाग, भवन रचना विभागांचे अधीक्षकांसह वेगवेगळ्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. २०) वसाहतीची पाहणी केली. इमारत जुनी व जीर्ण झाल्याने धोकादायक अवस्थेत आहे. तेथे कुटुंबांचे वास्तव्यास असणे धोकायदाक ठरू शकते. इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत, तेथील कुटुंबांचे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या.महापालिका आणि नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले जाईल. पूर्वी कामाला सुरुवात केली होती; परंतु दुर्घटना झाल्याने स्थानिक रहिवाशांनी बांधकाम करण्यास विरोध केला. या पदाचा पदभार घेऊन फक्त एक महिना झाला आहे. मागील सर्व बाबी तपासून आपणास माहिती देतो.- सोमनाथ बनकर, महापालिका उपायुक्त, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन.महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे विकास थांबला आहे. वारंवार दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी पत्र दिले, तरी त्यांनी या वसाहतीचा पुनर्विकास होणार असल्याचे कारण पुढे कaरून दुरुस्ती केली नाही. नागरिकांचे इतरत्र स्थलांतर न करता, लवकर पुन्हा निविदा काढून, मान्यता प्राप्त नकाशा, ठरावानुसार ५५० चौ. फुटाचे बांधकाम करून द्यावे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दुरुस्ती व देखभाल करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून ती कामे करण्यात यावीत.- सोनाली लांडगे, माजी नगरसेविका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.