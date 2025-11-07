पुणे

Indapur Crime: कळंबमध्ये १०० किलो गांजा जप्त; गांजा तस्करी करणाऱ्या टोळीवर वालचंदनगर पोलिसांची धडक कारवाई!

DrugTrafficking : कळंब (ता.इंदापूर) येथे वालचंदनगर पोलिसांनी सिनेमा स्टाईल छापा टाकून १०० किलो गांजा जप्त केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांचे सात आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात काम सुरु असून तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
Walchandnagar Police seize 100 kg ganja in Kalamb raid

Walchandnagar Police seize 100 kg ganja in Kalamb raid

sakal

राजकुमार थोरात - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वालचंदनगर : वालचंदनगर पोलिसांनी मोठी धडक कारवाई केली असून गांजा तस्करी करणारी आंतरराज्य रॅकेट उघड होण्याची शक्यता आहे. शेजारील राज्यातून मोठा प्रमाणात गांजा आणून महाराष्ट्रामध्ये विकला जात आहे. आज शुक्रवार (ता.७) रोजी तेलंगानामधील हैद्राबाद हुन चारचाकी गाडीमधून गांजा घेऊन येणार असल्याची गोपनीय माहिती वालचंदनगर पोलिसांना मिळाली होती. वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे यांनी तातडीने इंदापूरच्या पश्‍चिम भागातील कळंब,वालचंदनगर व लासुर्णेमध्ये सापळा रचला.

Loading content, please wait...
Indapur
pune
crime
police department
drugs news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com