Indapur Crime: कळंबमध्ये १०० किलो गांजा जप्त; गांजा तस्करी करणाऱ्या टोळीवर वालचंदनगर पोलिसांची धडक कारवाई!

वालचंदनगर : वालचंदनगर पोलिसांनी मोठी धडक कारवाई केली असून गांजा तस्करी करणारी आंतरराज्य रॅकेट उघड होण्याची शक्यता आहे. शेजारील राज्यातून मोठा प्रमाणात गांजा आणून महाराष्ट्रामध्ये विकला जात आहे. आज शुक्रवार (ता.७) रोजी तेलंगानामधील हैद्राबाद हुन चारचाकी गाडीमधून गांजा घेऊन येणार असल्याची गोपनीय माहिती वालचंदनगर पोलिसांना मिळाली होती. वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे यांनी तातडीने इंदापूरच्या पश्चिम भागातील कळंब,वालचंदनगर व लासुर्णेमध्ये सापळा रचला. .सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास गांजा घेऊन येणारी चारचाकी येताच वालचंदनगर पोलिसांनी सिनेमा स्टाईल छापा टाकून तीन आरोपींना जेरबंद केले. चार आरोपी पळून गेले. आरोपीकडून पोलिसांनी १००किलो गांजा जप्त केला आहे. रात्री उशीरापर्यंत पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु होते. कारवाईमध्ये वालचंदनगर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार डुणगे, उत्तम खाडे, अभिजित कळसाईत, गणेश काटकर, शैलेश स्वामी, गुलाब पाटील, बापू मोहिते, किसन बेलदार, सचिन गायकवाड, ओेेंकार कांबळे, शरद पोकळे, गणेश वानकर, राहुल माने ,महेश पवार यांनी कारवाईमध्ये सहभाग घेतला..गांजा तस्करी करणारी आंतरराज्य टोळीराज्यामध्ये गुटख्यावर उत्पादन व विक्री करण्यावर बंदी आहे.याचा राज्यातील अनेक व्यापारी फायदा घेत असून राजेरोस प्रमाणे शेजारील राज्यामधून गुटखा आणून विकला जात आहे. गुट्याबरोबर गांजा तस्करीचे प्रमाण वाढले आहे. वालचंदनगर पोलिसांनी आजच्या कारवाईमध्ये १०० किलो पेक्षा जास्त गांजा जप्त केला असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्याची पहिली वेळ असून आंतराज्य तस्करी टोळी उघड होण्याची शक्यता आहे.