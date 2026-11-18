वाल्हे, ता. १८ : आधीच दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे पाण्यासाठी धडपड करावी लागत असतानाच विहिरीवरील विद्युत मोटारींच्या केबल चोरीच्या घटनांनी दौंडज (ता. पुरंदर) परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. महिनाभरात दुसऱ्यांदा केबल चोरीची घटना घडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
चोरटे केबलवरील प्लॅस्टिकचे आवरण जाळून आतील तांबे विकत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी सखोल तपास करून
तांबे खरेदी करणाऱ्यांचाही शोध घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
दौंडज परिसरात मागील महिन्यात पाच ते सहा शेतकऱ्यांच्या विहिरीवरील मोटारींच्या केबल चोरीला गेल्या होत्या. या घटनेचा तपास अद्याप लागलेला नसतानाच सोमवारी (ता. १६) पुन्हा चोरट्यांनी हात साफ केला. प्रताप इंदलकर, नामदेव इंदलकर, अशोक इंदलकर, संतोष माळवदकर, रवींद्र माळवदकर आणि मानसिंग माळवदकर यांच्या विहिरीवरील हजारो रुपये किमतीच्या विद्युत केबल अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेल्या. या चोरीप्रकरणी ग्रामस्थांनी वाल्हे पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असल्याची माहिती संदीप इंदलकर यांनी दिली. केबल चोरी झाल्याने मोटारी बंद पडत असून पिकांना पाणी देण्याच्या कामातही अडथळे निर्माण होत आहेत. चोरटे केबलमधील प्लॅस्टिकचे आवरण जाळून त्यातील तांबे वेगळे करतात आणि त्याची विक्री करतात, असे प्रताप इंदलकर यांनी सांगितले.
नवीन केबल खरेदीसाठी हजारोंचा खर्च
एकीकडे पाण्याची टंचाई, दुसरीकडे शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या मोटारींच्या केबल चोरीला जात असल्याने शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे राहिले आहे. नवीन केबल खरेदी करण्यासाठी हजारो रुपयांचा खर्च करावा लागत असून पिकांना पाणी देण्याचे नियोजनही विस्कळित होत आहे. याप्रकरणी ग्रामस्थांनी वाल्हे पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
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