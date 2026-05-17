पुणे

वाल्हे परिसरात जनगणनेला सुरुवात

वाल्हे, ता. १७ : राज्यातील जनगणना मोहिमेला शनिवारी (ता. १६) प्रारंभ झाला असून, प्रशासनाने नियुक्त केलेले प्रगणक आता घराघरांत जाऊन नागरिकांची माहिती संकलित करीत आहेत. वाल्हे (ता. पुरंदर) येथे प्रगणक नागरिकांच्या घरी भेट देऊन घराची स्थिती, कुटुंबप्रमुखाची माहिती, पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत, प्रकाशाचा स्रोत, कुटुंबातील विवाहित जोडप्यांची संख्या तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर प्रवर्गातील माहिती संकलित करत आहेत.
जनगणनेचा दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष गृहभेटीद्वारे राबविला जात आहे. सन २०११ नंतर प्रथमच होत असलेल्या या जनगणनेकडे प्रशासनासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील गृहभेटीद्वारे घरगणना नोंदी करण्यास सुरुवात झाली असून १६ मे ते १४ जून या कालावधीत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
यंदा नागरिकांसाठी स्वगणनेची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्वगणना पूर्ण झाल्यानंतर संबंधितांना एसई क्रमांक देण्यात येणार आहे. तसेच, या वेळी २२ भाषांमध्ये प्रश्नावली उपलब्ध आहे. या प्रक्रियेत एकूण ३३ प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यंदाच्या जनगणनेत प्रथमच जातनिहाय नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि शासकीय नियोजनासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे प्रगणक नितीनकुमार पवार यांनी सांगितले.

