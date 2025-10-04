Suhana Swasthyam Walkathon : ‘वॉक फॉर सुहाना स्वास्थ्यम’अंतर्गत उद्या ‘वॉकेथॉन’चे आयोजन; चार हजारांहून अधिक ज्येष्ठांची नोंदणी

पुणे - ‘सकाळ माध्यम समूहाच्या’वतीने आणि जॉय ॲन्ड क्रू व्हॅकेशन्स एलएलपी प्रस्तुत व पॉवर्ड बाय विश्वकर्मा विद्यापीठ ‘वॉक फॉर सुहाना स्वास्थ्यम’ ‘वॉकेथॉन’ या उपक्रमासाठी ज्येष्ठ नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, त्यासाठी चार हजारांहून अधिक ज्येष्ठांची नोंदणी झाली आहे..ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संतुलित, निरोगी आणि सक्रिय जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व ज्येष्ठ नागरिकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी वय वर्ष ५० आणि त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पुण्यातील कर्वेनगर येथील डीपी रोड जवळील पंडित फार्म येथे रविवारी (ता. ५) सकाळी ७ ते ९ या वेळेत निःशुल्क ‘वॉकेथॉन’ हा उपक्रम होणार आहे. उपक्रमात सर्व सहभागींना ‘सुहाना’तर्फे मोफत अल्पोहार देण्यात येणार आहे..या उपक्रमासाठी विजय सेल्स, चंदुकाका सराफ अँड सन्स, बी. जी. चितळे, आर्यन वर्ल्ड स्कूल (लॉजिस्टिक) व कॅप्चर्ड (फोटो टेक) यांचे सहकार्य लाभले आहे. ‘वॉकेथॉन’ सकाळ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम’ उपक्रमाचाच एक भाग आहे. उपक्रमात दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था देखील सहभागी होणार आहेत.ज्येष्ठांच्या निरोगी आणि आनंददायी आयुष्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने ‘वॉकेथॉन’ या जनजागृतीपर आणि सुदृढ आरोग्याचा संदेश देणाऱ्या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. ‘जॉय अँड क्रू व्हेकेशन्स’ चा ‘वॉकेथॉन’ उपक्रमाला सहकार्य आणि पाठिंबा असण्याचे हे सलग दुसरे वर्ष आहे. निवृत्तीनंतरच्या नवीन स्वातंत्र्याचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी पर्यटन हा सर्वोत्कृष्ट पर्याय असून, ‘जॉय अँड क्रू’ तर्फे आम्ही ज्येष्ठांसाठी अनेक नावीन्यपूर्ण सहलींचे आयोजन करत असतो.- रंजन मूर्ती, संचालक - जॉय अँड क्रू व्हेकेशन्स, पुणे..कधी व कोठेदिनांक - रविवारी (ता. ५)वेळ - सकाळी ७ ते ९स्थळ - पंडित फार्म, डीपी रोड, कर्वेनगर, पुणे.तीन किलोमीटर व पाच किलोमीटर ‘वॉकेथॉन’मध्ये सहभागी होण्यासाठी सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून आपली व्यक्तिगत नोंदणी करू शकता..खालील मार्गावरून बसेसची सोयठिकाण - संपर्कविश्रांतवाडी पोलिस चौकी महिला - ९५१८७१७९७०/८७६६७२५०९८धानोरी गोकुळनगर - ९७६६९४४०९७कात्रज (कात्रज दूध डेरी) - ९९२२४१९१५०/८०८०६४०५६५बिबवेवाडी-पद्मावती (स्वामी विवेकानंद पुतळा चौक) - ९७६७१२८००६बिबवेवाडी-लेकटाऊन - ९६०४१०२३०९नांदेड सिटी - (प्रवेशद्वार) + दत्त कृष्णाई मंगल केंद्र - ९८८१६७८२६७ / ८९७५०७६९१५कोथरूड-चांदणी चौक - ९८८१०९८४४८/९८८१३६०५१२.कोथरूड (महात्मा सोसायटी प्रवेशद्वार) - ९२२५६५०२२४कोथरूड-ठाकरे उद्यान - ९८८१०९८१७३कोथरूड-आयडियल कॉलनी - ९०११०१७७२०सिंहगड रोड - (सन सिटी) - ९८८११२९२५०सिंहगड रोड - पु ल देशपांडे उद्यान - ९८८१९०७१९४धायरी - (डीएसके विश्व प्रवेशद्वार) - ९०११०१८८१९बावधन - (मराठा मंदिर एच.पी. पेट्रोल पंप) - ९८८१४७३११८औंध - (कस्पटे वस्ती - ब्रेमेन चौक - विद्यापीठ) - ९९२२१११२९६पाषाण - सुस रोड - (साई चौक) - ८८८८५६०२७.वडगाव शेरी - ब्रह्मा सन सिटी - ७७७६९१०७५०वडगाव शेरी - लोणकर शाळा - ९९६०५९२४९८हडपसर - फुरसुंगी (पार्क इन्फिनिया) - ९४२३१२५२६८हडपसर - निर्मल टाउनशिप - अमरकोर्ट यार्ड - लोहिया उद्यान - मगरपट्टा - ९८५०३७७३९८जुनी सांगवी - गजानन महाराज मंदिर - ९२८४४८२७१३९शिवणे-मोरे पेट्रोल पंप-गणपती मळा वारजे - ७३५०९८७७२३नल स्टॉप मेट्रो - ९८८१५०४४९२नवी पेठ - लोकमान्य नगर कॉलनी + रामकृष्ण मठ - ८३८००९८६१३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.