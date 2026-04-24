Ambegaon-Shirur Development: आंबेगाव-शिरूरसाठी मोठी घोषणा; वळसे-पाटील–फडणवीस बैठकीत ३०५ कोटींच्या प्रकल्पांना गती, बैठकीत विकासाचा निर्णय!

-डी.के.वळसे पाटीलमंचर: आंबेगाव-शिरूर मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी मुंबई येथे गुरुवारी (ता.२३)राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीत सिंचन, पाणीपुरवठा, धरण सुरक्षा आणि तीर्थक्षेत्र विकासाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी ३०५ कोटी रुपये खर्चाच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत लवकर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले..कुकडी प्रकल्पातील महत्त्वाचे असलेल्या हुतात्मा बाबू गेनू सागरातील (डिंभे धरण) गळती ही चिंतेची बाब असून, धरण सुरक्षा कायदा २०२१ अंतर्गत १७१.५९ कोटींचा प्रस्ताव तांत्रिक समितीकडून मंजूर आहे. या कामांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी वळसे-पाटील यांनी केली..आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ लक्षात घेता भीमाशंकर परिसरात अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी डिंभे येथे ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्याचा प्रस्तावही यावेळी मांडण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली.वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन मंचर शहरासाठी १३३.५१ कोटी रुपयांच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला 'नगरोत्थान महाअभियान' अंतर्गत तात्काळ मंजुरी देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..धामणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी लोकसहभागातून पूर्ण केलेल्या ९ उपसा सिंचन योजनांना अद्याप वीजपुरवठा मिळालेला नसल्याने सुमारे १२०० एकर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. या योजनांना तातडीने वीज जोडणी देण्याबाबतही चर्चा झाली.याशिवाय कुकडी प्रकल्पांतर्गत कळमजाई, बोरघर आणि फुलवडे येथे ३ नवीन उपसा सिंचन योजनांसाठी सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. या योजनांमुळे सुमारे १५८५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.."मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याची समस्या आणि भीमाशंकर तीर्थक्षेत्राचा विकास हे आमचे प्राधान्य आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व विषयांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे," असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.एकूणच, या भेटीत आंबेगाव-शिरूर मतदारसंघातील महत्त्वाच्या विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.