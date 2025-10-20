Pune Crime : पुण्यात ऐकावे ते नवलच! दिवाळीनिमित्त फायटर कोंबड्यांची पैशांवर झुंज; सहा आरोपींना अटक, पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : शहरात अवैध जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांची (Police) धडक कारवाई सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत वानवडी पोलिसांनी पैशांवर कोंबड्यांची झुंज लावणाऱ्या अड्ड्यावर छापा टाकत सहा जणांना अटक (Wanwadi Police Raid) केली आहे. या कारवाईत ५ लाख ११ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..वानवडी पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाकडून १९ ऑक्टोबर रोजी नियमित पेट्रोलिंगदरम्यान (Patrolling) मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार 'इम्प्रेस गार्डन'च्या मागील मोकळ्या जागेत काही इसम सार्वजनिक ठिकाणी पैशांवर कोंबड्यांची झुंज लावत जुगार खेळत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार दोन पथकांनी घटनास्थळी धडक देत खात्री केली असता, सहा जण जुगार खेळताना आढळले..Pune Diwali : पुण्यात आकाशकंदील बांधताना अपघात; झाडावरून खाली कोसळून तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, रात्री मंडळातील सदस्यांसह किल्ला बांधला अन्....पोलिसांनी सापळा रचून अचानक छापा टाकला आणि सर्वांना जागेवरच ताब्यात घेतले. अटक केलेल्यांची नावे अशी आहेत,अमोल सदाशिव खुर्द (रा. रविवार पेठ)मंगेश आप्पा चव्हाण (रा. भवानी पेठ)निखिल मनिष त्रिभुवन (रा. घोरपडी)अमिर आयुब खान (रा. घोरपडीगाव)सचिन सदाशिव कांबळे (रा. भवानी पेठ)प्रणेश गणेश पॅरम (रा. कॅम्प, पुणे).आरोपींकडून ६ रंगीबेरंगी कोंबडे, वाहतुकीसाठी वापरलेल्या ६ पिशव्या, ३ मोटारसायकली, ५ मोबाईल हँडसेट आणि २,५८० रुपये रोख रक्कम असा एकूण ५ लाख ११ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सर्व आरोपींविरुद्ध वानवडी पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा कलम १२ (ब) तसेच प्राण्यांवर क्रूरतेस प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वानवडी पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.