Pune Crime : पुण्यात ऐकावे ते नवलच! दिवाळीनिमित्त फायटर कोंबड्यांची पैशांवर झुंज; सहा आरोपींना अटक, पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Wanwadi Police Raid Illegal Cockfight Gambling : वानवडी पोलिसांनी पैशांवर कोंबड्यांची झुंज लावणाऱ्या अड्ड्यावर छापा टाकत सहा जणांना अटक केली. पोलिसांनी ५ लाखांहून अधिक किंमतीचा मुद्देमाल जप्त केला असून गुन्हा दाखल आहे.
पुणे : शहरात अवैध जुगार अड्ड्यांवर पोलिसांची (Police) धडक कारवाई सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत वानवडी पोलिसांनी पैशांवर कोंबड्यांची झुंज लावणाऱ्या अड्ड्यावर छापा टाकत सहा जणांना अटक (Wanwadi Police Raid) केली आहे. या कारवाईत ५ लाख ११ हजार ८८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

