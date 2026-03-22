Pune Travel Trends: पुणेकरांचा सुट्टीत पर्यटनाचा ट्रेंड बदलला; युद्धामुळे देशांतर्गत पर्यटनाला बहर, आखाती देशांकडे पाठ!

प्रज्वल रामटेके पुणे: उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांची चाहूल लागताच पुणेकरांना वेध लागतात ते दुबई, अबुधाबी अन् आखातातील अन्य देशांच्या पर्यटनाचे. या देशांमधील पर्यटन कंपन्यांच्या सहलींना भरभरून प्रतिसाद मिळतो. यंदा मात्र आखाती देशांमध्ये भडकलेल्या युद्धामुळे या पर्यटनाची दिशाच बदलली आहे. एरवी दुबई, अबुधाबी, ओमान यांसारख्या देशांकडे उड्डाण करणाऱ्या पुणेकरांनी यंदा सुरक्षित अशा देशांतर्गत आणि आग्नेय आशियातील पर्यटन स्थळांना पसंती दिली आहे..इराण आणि इस्राईल-अमेरिकेदरम्यान वाढलेल्या तणावामुळे आखाती देशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या युद्धाचा थेट परिणाम पर्यटन क्षेत्रावर झाला आहे. युद्धामुळे मध्य पूर्वेमार्गे जाणाऱ्या अनेक आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांच्या उड्डाणांवर परिणाम झाला असून, युरोप आणि अमेरिकेत जाणाऱ्या प्रवाशांना त्याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेला प्राधान्य देत पुणेकर काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंका यांसारख्या ठिकाणांना पसंती देत असल्याचे ट्रॅव्हल उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले..याविषयी केसरी टूर्सच्या संचालक झेलम चौबळ म्हणाल्या, ''सध्या दुबई, अबुधाबी आणि ओमानच्या सर्व सहली बंद केल्या आहेत. आमच्या सुमारे २० टूर पुढे ढकलल्या असून त्याचा परिणाम एक हजार प्रवाशांवर झाला आहेत. दरवर्षी ३० ते ४० हजार पर्यटक या देशांमध्ये जातात, त्यातील १५ हजार केवळ उन्हाळ्यात जातात. मात्र, आता हे युद्ध लवकर थांबेल असे वाटत नसल्याने पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला आहे. कोरोनानंतर पर्यटकांच्या मानसिकतेत मोठा बदल झाला आहे. सध्याचे जग हे 'वुका' (व्हल्नरेबल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स आणि ॲम्बिगुअस) म्हणजेच अधिक अनिश्चित आणि असुरक्षित झाले आहे.''.याबाबत ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ पुणेचे (टीएएपी) अध्यक्ष नीलेश भन्साळी म्हणाले, ''सध्या पर्यटकांचा कल उत्तर भारतातील काश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नैनिताल, सिक्कीम, दार्जिलिंग या स्थळांकडे वाढला आहे. अचानक मागणी वाढल्यामुळे आणि पुरवठा मर्यादित असल्याने या भागातील हॉटेल्सचे दर वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून आम्ही पर्यटकांना दक्षिण भारतातील थंड हवेची ठिकाणे किंवा परवडणाऱ्या इतर सुरक्षित ठिकाणांचे पर्याय उपलब्ध करून देत आहोत.''.एअरलाइन्सकडून जोपर्यंत उड्डाणे अधिकृतपणे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत ट्रॅव्हल कंपन्यांना परतावा (रिफंड) मिळत नाही. यामुळे पर्यटकांना वेळेवर पैसे परत करणे कठीण जाते. व्हिसाचे शुल्क आणि नॉन-रिफंडेबल सुविधांचे पैसे परत मिळत नसल्याने अनेकदा ट्रॅव्हल एजंट्स आणि पर्यटकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात. मात्र, ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सर्व ती खबरदारी घेतली जात आहे.- झेलम चौबळ, संचालक, केसरी टूर्स.ट्रॅव्हल एजंट्सपुढील आव्हानेउड्डाणे रद्द न झाल्यास पैसे परत मिळत नाहीतव्हिसा व नॉन-रिफंडेबल खर्च अडकतोपर्यटक-एजंटमध्ये गैरसमज वाढण्याची शक्यताबदलामागची कारणेजागतिक तणाव आणि युद्धस्थितीविमानसेवांवर परिणामसुरक्षिततेला प्राधान्य'जीवन एकदाच मिळते, जगून घ्या' मानसिकतेत कोरोनानंतर वाढअसा बदलला कल.टाळली जाणारी ठिकाणेदुबईअबुधाबीओमानदेशांतर्गत पसंतीची ठिकाणेकाश्मीरहिमाचल प्रदेशउत्तराखंडनैनितालसिक्कीमदार्जिलिंगदक्षिण भारतातील थंड हवेची ठिकाणेआंतरराष्ट्रीय पर्यायनेपाळ, भूतानश्रीलंका, सिंगापूरथायलंड, मलेशियाऑस्ट्रेलियान्यूझीलंडयुरोप.