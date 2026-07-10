Pune News : युद्ध असो वा आपत्ती; ‘एअरबॉर्न हॉस्पिटल ’ची तातडीची मदत

पुणे - नैसर्गिक आपत्ती, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा मानवी संकट उद्भवल्यास अत्यल्प वेळेत उभारता येणाऱ्या ‘एअरबॉर्न हॉस्पिटल ’च्या माध्यमातून भारतीय सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा (एएफएमएस) देशात आणि परदेशात प्रभावी वैद्यकीय मदत पुरवत आहे. त्यामुळे देशात आणि परदेशात उद्भवणाऱ्या आपत्तीच्या काळात तातडीने वैद्यकीय मदत पोहोचविणे शक्य होत आहे..तुर्की, म्यानमार, श्रीलंका तसेच अलीकडील व्हेनेझुएलामधील मदतमोहीमांमध्ये या क्षमतेची प्रभावी चुणूक दिसून आली आहे, अशी माहिती सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवेच्या (एएफएमएस) महासंचालक सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन यांनी दिली.‘सशस्त्र दल वैद्यकीय महाविद्यालया’त (एएफएमसी) आयोजित कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सरीन म्हणाल्या, ‘व्हेनेझुएलामधील आपत्तीनंतर भारतीय लष्कराच्या ६० पॅरा फील्ड हॉस्पिटलने अत्यंत कमी वेळेत तेथे पोहोचून स्थानिक प्रशासनाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी तात्पुरते रुग्णालय उभारले. जखमींवर प्रथमोपचार, शस्त्रक्रिया आणि आवश्यक वैद्यकीय उपचार करण्यात आले..स्थानिक नागरिकांनी तसेच तेथील प्रशासनाने भारतीय वैद्यकीय पथकाच्या कार्याचे कौतुक केले. कोरिया मोहिमेपासून ६० पॅरा फील्ड हॉस्पिटलने प्रत्येक मानवतावादी मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, ‘कधीही, कुठेही आणि कोणासाठीही’ सेवा देणे हीच या युनिटची ओळख बनली आहे.’भविष्यातील वैद्यकीय सेवेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे सांगत व्हाइस ॲडमिरल सरीन म्हणाल्या, ‘जगात ज्या वेगाने तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, त्याच वेगाने आम्हालाही बदल स्वीकारावे लागत आहेत. शांततेच्या काळात आमच्या रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणांच्या सहाय्याने सैनिक, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वोत्तम उपचार दिले जातात. त्याचवेळी सीमावर्ती आणि संघर्षग्रस्त भागात सहज वाहून नेता येतील अशा लघुरूपातील उपकरणांचा वापर करून प्रतिकूल परिस्थितीतही दर्जेदार उपचार देण्याची क्षमता विकसित करण्यात आली आहे.’.अवकाश वैद्यक क्षेत्रातही भारत आघाडीवर‘भारतीय हवाई दलाच्या बंगळुरू येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ एव्हिएशन मेडिसिनमध्ये अंतराळवीरांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेतली जाते. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) यांच्या सहकार्याने एव्हिएशन सायकॉलॉजीसाठी प्रगत संशोधन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. अंतराळातील किरणोत्सर्ग, आरोग्यावरील परिणाम आणि अंतराळवीरांच्या प्रशिक्षणावर संशोधन सुरू आहे. जगात तीन वर्षांचा ‘एमडी एव्हिएशन मेडिसीन’ अभ्यासक्रम राबविणारा भारत हा एकमेव देश आहे,’ असेही व्हाइस ॲडमिरल सरीन यांनी नमूद केले..वैद्यकीय सेवेत २०३० पर्यंत २५ टक्के महिलालष्कराच्या वैद्यकीय सेवेत (एएफएमएस) महिला अधिकाऱ्यांची कामगिरी नेहमीच उल्लेखनीय राहिली आहे. यावर्षी एएफएमसीमधून २५ महिला छात्र अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या आहेत. याबाबत माहिती देताना सरीन म्हणाल्या, ‘२०३० पर्यंत या सेवेत महिलांचा सहभाग २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. आमची सेवा पूर्णपणे स्त्री-पुरुषांना समान संधी देणारी असून, इथे केवळ गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य असते. १९८७ पासून मेजर जनरल निर्मला आहुजा यांच्यासह, २००४ मध्ये व्हाइस ॲडमिरल पुनिता अरोरा आणि एअर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय यांसारख्या वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट नेतृत्व सिद्ध केले आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.