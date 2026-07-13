Wari Accident: जेजुरी अपघातानंतर आरोग्य विभागाची युद्धपातळीवर धाव; मृत वारकऱ्यांचे पार्थिव मूळ गावी पोहोचवण्याची शासनाची व्यवस्था

पुणे : आषाढी वारीदरम्यान सोमवारी सकाळी जेजुरी टोल नाक्याजवळ दिंडीत ट्रक घुसल्याने झालेल्या दुर्दैवी अपघातातील मृत वारकऱ्यांचे शवविच्छेदन ग्रामीण रुग्णालय, जेजुरी येथे तातडीने करण्यात आले. शासनामार्फत त्यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाने दिली..अपघाताच्या अनुषंगाने राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. आरोग्य विभागाने युद्धपातळीवर मदतकार्य सुरू करत जखमी वारकऱ्यांना तातडीने उपचारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन देवमाने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. प्रताप साळवे तसेच आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. जखमी वारकऱ्यांवर महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे मोफत उपचार केले जात आहेत..अपघातात जखमी झालेल्या गीताबाई शेलार (वय ७०), शैलजा दिनकर जगताप (वय ६०) आणि मंगल विलास पाटील (वय ७०) यांच्यासह अन्य जखमी वारकऱ्यांवर ग्रामीण रुग्णालय, जेजुरी येथे उपचार सुरू आहेत. तसेच सात गंभीर जखमी वारकऱ्यांना जेजुरी येथील आनंदी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी एका अतिगंभीर रुग्णाला पुढील उपचारासाठी ससून सर्वोपचार रुग्णालयात संदर्भित करण्यात आले आहे..आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नागरिक आणि वारकरी बांधवांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, शासन आणि आरोग्य विभाग प्रत्येक वारकऱ्याच्या सेवेसाठी तत्पर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वारीदरम्यान कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास आरोग्य विभागाची संपूर्ण यंत्रणा तत्काळ मदतीसाठी सज्ज आहे, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.