पुणे

Wari Accident: जेजुरी अपघातानंतर आरोग्य विभागाची युद्धपातळीवर धाव; मृत वारकऱ्यांचे पार्थिव मूळ गावी पोहोचवण्याची शासनाची व्यवस्था

जेजुरीजवळील अपघातानंतर आरोग्य विभागाची युद्धपातळीवरील धाव; मृत वारकऱ्यांचे पार्थिव मूळ गावी पोहोचवण्याची शासनाची तातडीची व्यवस्था
The Jejuri Wari Accident prompted an immediate emergency response from Maharashtra's health department to treat injured Warkaris.

The Jejuri Wari Accident prompted an immediate emergency response from Maharashtra's health department to treat injured Warkaris.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आषाढी वारीदरम्यान सोमवारी सकाळी जेजुरी टोल नाक्याजवळ दिंडीत ट्रक घुसल्याने झालेल्‍या दुर्दैवी अपघातातील मृत वारकऱ्यांचे शवविच्छेदन ग्रामीण रुग्णालय, जेजुरी येथे तातडीने करण्यात आले. शासनामार्फत त्यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्‍य विभागाने दिली.

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