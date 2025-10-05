Pune Traffic : ‘​नो पार्किंग’च्या फलकाखालीच वाहने, वारजे उड्डाण पुलाखालील स्थिती; मोबाइल व्यावसायिकांकडूनही वापर

वारजे : वारजे परिसरातील माई मंगेशकर रुग्णालयासमोरील उड्डाण पुलाखालील रस्ता सध्या बेकायदा पार्किंग आणि अनधिकृत व्यवसायांचा अड्डा बनला आहे. या ठिकाणी ‘नो पार्किंग’चे फलक लावलेले असूनही वाहने पार्क केली जातात. मात्र, वाहतूक विभाग याकडे सर्रास दुर्लक्ष करत आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला चारचाकी, रिक्षा आणि व्यावसायिक वाहने बिनधास्तपणे उभी केली जातात. त्यामुळे ही जागा रिक्षा आणि व्यावसायिक थांब्यासाठी आहे का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..या पुलाखालील शुक्रवारी परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली होती. पुलाखालील जागेत दोन्ही बाजूला चारचाकी वाहने आणि रिक्षांच्या रांगा लागल्याने इतर वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे, पुलाखाली आता बेकायदेशीर रिक्षा थांबा सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. येथे रिक्षा एका रांगेत थांबल्याने रस्त्याचा मोठा भाग व्यापला जातो. त्याचबरोबर, अनेक व्यावसायिक वाहनांचीही यात भर पडते. त्यांचे चालक आरामात गाडीत विश्रांती घेताना दिसतात..Pune News : दवाखाने अन् रुग्णालयांचेफायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष, अग्निशामक दलाकडून नोटिसा; कारवाई करण्याचा इशारा.‘नो पार्किंग’मध्ये होत असलेल्या पार्किंगमुळे रस्त्याची रुंदी कमी झाली आहे. नागरिकांना वाहने वळविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. विशेषतः सकाळ-संध्याकाळच्या वेळी तर येथे नियमितपणे वाहतूक कोंडी होते. ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन वाया जाते. त्यामुळे पुलाखालील या जागेचा गैरवापर केवळ वाहने पार्क करण्यासाठी नव्हे, तर चालकांच्या निवासासाठीही होत असल्याने येथील रहिवाशांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..उड्डाण पुलाखालील मोक्याची जागा पाहून आता मोबाईल कंपनीधारकांनी छत्री टाकून सिम कार्ड बदलण्याची व्यावसायिक दुकानेही सुरू केली आहेत. आधी पार्किंग आणि आता दुकानदारीमुळे लवकरच ही जागा पूर्णपणे व्यापली जाईल. वाहतूक विभागाचे याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.- ज्ञानेश्वर हांडे, स्थानिक नागरिक‘नो पार्किंग’मध्ये वाहने पार्क करणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांनी एक दिवस जरी नियमित कारवाई केली, तरी हा प्रकार थांबेल. मात्र कारवाईच होत नसल्याने वाहनचालक बेधडकपणे वाहने लावतात आणि आम्हाला कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो.- गौतम शिंदे, स्थानिक नागरिक, वारजे.येथील बेकायदा पार्किंगवर कारवाई केली जाते, यापुढे ही कारवाई अधिक कडक केली जाईल. आजच वाहतूक पोलिस पाठवून या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या जाईल.- चांगदेव सजगणे, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वारजे वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.