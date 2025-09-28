पुणे

Warje Malwadi Garbage Issues : वारजे माळवाडीत कचऱ्याचा ढीग, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात

PMC News : कर्वेनगरमधील राघवदास विद्यालयासमोरील कचऱ्याच्या ढिगामुळे परिसरात अस्वच्छता व वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कर्वेनगर : वारजे माळवाडीतील राघवदास विद्यालयासमोरील रस्त्यावर कचऱ्याचा ढीग साचल्याने परिसर अस्वच्छ झाला आहे. या कचऱ्याने अर्धा रस्ता व्यापला असून, त्यात येथे अनधिकृतरीत्या वाहन पार्क केली जात असल्याने रस्ता अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे.

