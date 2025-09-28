Warje Malwadi Garbage Issues : वारजे माळवाडीत कचऱ्याचा ढीग, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात

कर्वेनगर : वारजे माळवाडीतील राघवदास विद्यालयासमोरील रस्त्यावर कचऱ्याचा ढीग साचल्याने परिसर अस्वच्छ झाला आहे. या कचऱ्याने अर्धा रस्ता व्यापला असून, त्यात येथे अनधिकृतरीत्या वाहन पार्क केली जात असल्याने रस्ता अरुंद होऊन वाहतूक कोंडी होत आहे..दररोज शेकडो विद्यार्थी या शाळेत येतात. मात्र, सकाळी व सायंकाळच्या वेळी येथे कोंडी होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या वेळेचे नुकसान होते. तसेच त्यांना कचऱ्याच्या दुर्गंधीचाही सामना करावा लागतो. या कचऱ्यामुळे शाळेच्या परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या समस्येवर त्वरित उपाययोजना कराव्यात; अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असेही काही नागरिकांनी सांगितले..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.वारज्यातील रहिवासी रवींद्र तागुंदे म्हणाले की, शाळेसमोरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांची बेकायदा पार्किंग हटविण्यात आणि शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यात महापालिकेची उदासीनता दिसून येत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो.या उपाययोजना आवश्यकपरिसरात नियमित कचरा संकलन गरजेचेस्वच्छता अभियान राबवावेशाळेच्या परिसरात डास प्रतिबंधक औषध फवारणी करणे आवश्यकअनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून या शाळेसमोरील कचरा नियमित उचलला जात असून, औषध फवारणी केली जाते. काही बेशिस्त नागरिक या ठिकाणी कचरा फेकून वाहनावरून वेगाने निघून जातात. नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळली आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडे कचरा दिला, तर या रस्त्यावर कचरा दिसणार नाही.- संतोष बराटे, मुकादम, आरोग्य विभाग, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय.समस्येची कारणे...रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या कचऱ्याचे नियमित संकलन न होणेकचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई नाहीअनधिकृत पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.