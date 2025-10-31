पुणे

Warje News : न्यू अहिरे गावातील खड्ड्यामुळे नागरिक संतप्त, महापालिकेची उदासीनता

Sunken Chamber Creates Dangerous Pothole in Warje : वारजे येथील न्यू अहिरे गावातील मुख्य रस्त्यावर खचलेल्या चेंबरमुळे महिनाभरापासून मोठा खड्डा पडला असून, सांडपाणी रस्त्यावर उडत असल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत, तसेच त्वरित दुरुस्तीची मागणी करत आहेत.
PMC Indifference Draws Citizens' Ire in New Ahire

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वारजे : न्यू अहिरे गावातील मुख्य रस्त्यावर गेल्या महिनाभरापासून खचलेल्या एका चेंबरमुळे मोठा खड्डा पडला आहे. या खड्ड्यात दूषित पाणी साचत असल्याने परिसरातील नागरिकांना गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

