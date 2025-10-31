Warje News : न्यू अहिरे गावातील खड्ड्यामुळे नागरिक संतप्त, महापालिकेची उदासीनता

वारजे : न्यू अहिरे गावातील मुख्य रस्त्यावर गेल्या महिनाभरापासून खचलेल्या एका चेंबरमुळे मोठा खड्डा पडला आहे. या खड्ड्यात दूषित पाणी साचत असल्याने परिसरातील नागरिकांना गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत वारंवार तक्रार करूनही महापालिका प्रशासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नसल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..या खचलेल्या चेंबरमुळे निर्माण झालेल्या खड्ड्यातून वाहनांची वेगाने ये-जा सुरू असते. त्यामुळे खड्ड्यात साचलेले सांडपाणी थेट रस्त्यालगत असलेल्या दुकानांमध्ये आणि नागरिकांच्या अंगावर उडते. त्यामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत. या खड्ड्यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो. दुचाकीस्वारांसाठी तर हा खड्डा अपघाताला निमंत्रण देणारा ठरत आहे. त्यामुळे त्याची त्वरित दुरुस्ती करण्याची गरज आहे..या समस्येबाबत नागरिकांनी महापालिका आणि मलनिस्सारण विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही आजपर्यंत उपाययोजना झाल्या नाहीत. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. न्यू अहिरे गावाच्या मुख्य रस्त्यावरून दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक प्रवास करतात. त्यामुळे हा रस्ता त्वरित पूर्ववत होणे अत्यंत गरजेचे आहे..Beed Crime : बीडमध्ये चाललंय काय? दारू सुटावी म्हणून व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल केले अन् सकाळी झाला मृत्यू; अंगावर मारहाणीचे वळ.हे खचलेले चेंबर त्वरित दुरुस्त करून ते रस्त्याच्या समपातळीत घेतल्यास त्या ठिकाणी पडलेला खड्डा कायमचा भरून निघेल. तसेच ही दूषित पाण्याची समस्या दूर होऊन वाहतूकही सुरळीत होईल. महापालिकेने या गंभीर समस्येची तत्काळ दखल घ्यावी.- बाबाजी वाघ, स्थानिक नागरिक.या रस्त्याची दोनच दिवसांत दुरुस्ती केली जाईल. आमच्या पथकाला तशी माहिती देण्यात आलेली आहे.- पीयूष भोंडे, कनिष्ठ अभियंता, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.