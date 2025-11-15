पुणे

Warje News : वारजेतील पदपथ पादचाऱ्यांसाठी की दुकानदारांच्या जाहिरातीसाठी? मुख्य रस्त्यावरून चालताना अपघाताचा मोठा धोका!

Footpaths Usurped by Advertisements : वारजे परिसरात महापालिकेने पादचाऱ्यांसाठी बांधलेले पदपथ दुकानदारांनी अनधिकृत जाहिरातींचे फलक ठेवून व्यापले असून, पादचाऱ्यांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला असूनही महापालिकेचा आकाशचिन्ह विभाग मात्र निद्रावस्थेत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वारजे : वारजे परिसरात महापालिकेने भरपूर निधी खर्च करून पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी पदपथांची निर्मिती केली. मात्र, हे पदपथ प्रत्यक्षात पादचाऱ्यांसाठी नव्हे, तर दुकानदारांच्या अनधिकृत जाहिरातींच्या फलकांसाठी वापरले जात आहेत. ही परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, पादचाऱ्यांना पदपथाऐवजी मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे अपघाताचा धोका संभवतो.

