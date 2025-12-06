Pune News : वारज्यातील रामनगर दवाखान्याची दुरवस्था; निकृष्ट कामामुळे छताला ओल; भिंतीत पाणी मुरत असल्याने नागरिकांत नाराजी!

वारजे : वारजे भागातील रामनगर येथील बापूजीबुवा चौकात महापालिकेने सुमारे सहा-सात महिन्यांपूर्वी नूतनीकरण करून सुरू केलेले आयुष्मान आरोग्य मंदिर दवाखाना आता निकृष्ट कामाच्या तक्रारींमुळे चर्चेत आला आहे. दवाखान्याच्या पाण्याच्या टाकीचा पाइप फुटला आहे. नव्याने बसविलेली फरशी काही ठिकाणी तुटून खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना येथून चालताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे..समाजमंदिराचे रूपांतर करून सुरू झालेल्या या दवाखान्यात रोज शेकडो नागरिक ओपीडीद्वारे उपचार घेतात. मात्र, दवाखान्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर त्रुटी समोर येत आहेत. फरशी बसविताना भरणी नीट न केल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून यामुळे रुग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिकांना चालताना अडचणी निर्माण होत आहेत. फुटलेल्या पाइपमधून पडणारे पाणी थेट भिंतीत शिरत असून छत आणि भिंतींमध्ये ओलसरपणा पसरला आहे. आधीच पावसाळ्यात छत झिरपण्याच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या; त्यात या नव्या समस्येमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. दवाखान्यास अद्याप अधिकृत स्वतंत्र वीज कनेक्शन न मिळाल्याने तो तात्पुरत्या जोडणीवर चालवला जात आहे. आरोग्य सेवेच्या अत्यावश्यक सुविधेत अशा त्रुटी आढळल्यामुळे नागरिकांत नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यांच्या पैशाचा हा अपव्यय असल्याचेही नागरिकांनी नमूद केले आहे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने पावले उचलून पायभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे..Pune : जमीन विक्रीची परवानगी देण्यासाठी मागितले ८ कोटी, ३० लाखांचा हफ्ता घेताना अधिकाऱ्यांला अटक.दवाखाना म्हणजे नागरिकांचे आरोग्यदायी केंद्र असते. पण रामनगरमधील आरोग्य मंदिरात तर सुरवातीपासूनच कामातील बेपर्वाई दिसते. भिंती ओलाव्याने खराब झाल्या, फरशी तुटल्या आहेत, अशा स्थितीत रुग्णांची गैरसोय होणार नाही तर काय? महापालिकेने तत्काळ तपासणी करून जबाबदार ठेकेदारांवर कारवाई करावी.-रियाज शेख, स्थानिक नागरिकवारजे भागातील रामनगर येथील दवाखान्यातील समस्येबाबत संबंधित विभागाला कळविले आहे. ठेकेदारानेच काम चुकीचे केल्याने या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. चांगले काम झाले असते तर अशा समस्या निर्माण झाल्या नसत्या. तरीही या समस्या दूर करण्याचे काम सुरू आहे.-डॉ. अरुणा तारडे, क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.