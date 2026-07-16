Warkari safety : जेजुरी दुर्घटनेनंतरही प्रशासन बेफिकीर; संत तुकाराम पालखी मार्गावर अवजड वाहनांची बेधडक धाव, वारकऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका

लोणी काळभोर : जेजुरी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात भरधाव ट्रकच्या धडकेत तीन महिला वारकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना ताजी असतानाही पुणे शहर वाहतूक विभागाने अद्याप त्यातून कोणताही धडा घेतलेला नसल्याचे चित्र संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याच्या मार्गावर पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पालखी हडपसरहून लोणी काळभोरकडे मार्गस्थ झाल्यानंतर पालखी तळावर पोहोचण्यापूर्वीच सोलापूर–पुणे महामार्गावरुन एसटी, लक्झरी बस तसेच अवजड वाहने सोलापूर बाजूकडे सोडली जात असल्याने हजारो वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..टाळ-मृदंगाच्या गजरात, विठ्ठलनामाचा जयघोष करत हजारो वारकरी पायी मार्गक्रमण करत असताना त्याच मार्गावर भरधाव अवजड वाहनांची वर्दळ सुरू असते. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढत असल्याने वाहतूक नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. हवेली तालुक्यात आतापर्यंत सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली असली, तरी जेजुरीतील भीषण अपघातानंतर वहातुक व पोलीस प्रशासनाने पुढील वर्षी अधिक सतर्कता दाखविणे अपेक्षित आहे..वारकरी, स्थानिक नागरिक आणि पालखी सोहळ्यातील स्वयंसेवकांकडून वारंवार या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले जात असतानाही वाहतूक विभागाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. पालखी मार्ग पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी पालखी पुढे जाईपर्यंत सर्व अवजड वाहने पर्यायी मार्गाने वळविण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे..यावर्षी १३ जुलै रोजी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात सासवड–जेजुरी मार्गावरील भोंगळे मळा परिसरात दिंडीतील ट्रक वारकऱ्यांत घुसल्याने सांगली जिल्ह्यातील तीन महिला वारकरी मृत्यूमुखी पडल्या, तर चार जण जखमी झाले. याशिवाय संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यात भरधाव वाहनाच्या धडकेत मावळ येथील एका वारकऱ्याचा मृत्यू झाला. तसेच अज्ञात वाहनाच्या धडकेत लातूर आणि कर्नाटक येथील दोन वारकरी जखमी झाले आहेत..या सलग दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जेजुरीसारखी आणखी एक मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा संतप्त सवाल वारकरी आणि नागरिक उपस्थित करत आहेत. लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा आणि सुरक्षिततेचा विचार करून पुणे शहर वाहतूक विभागाने पुढील वर्षी पुणे-सोलापूर पालखी मार्गावरील अवजड वाहनांना तातडीने पूर्णतः प्रतिबंध करून प्रभावी वाहतूक नियोजन राबवावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.