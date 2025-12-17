Narayangaon Crime : वारुळवाडी येथे मध्यरात्री घरफोडी; सहा तोळे सोनं व २५ तोळे चांदीचे दागिने लंपास!

नारायणगाव : वारुळवाडी येथील व्यापारी अनिकेत दत्तात्रय डोंगरे यांच्या खिडकीचे ग्रील तोडून अज्ञात चोरट्यांनी बंद घरात प्रवेश करून कपाटातील सुमारे सहा तोळे सोन्याचे दागिने व २५ तोळे चांदीचे दागिने, रोख रक्कम असा ऐवज चोरीला गेला आहे. चोरीची घटना आज पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. चोरी झाल्याचा दुजोरा नारायणगाव पोलिसांनी दिला असून याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. नक्की किती रुपयांचा ऐवज गेला ही माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे.अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली..अनिकेत डोंगरे हे कुटुंबीयां समावेत श्रीक्षेत्र पंढरपूर, तुळजापूर आदी ठिकाणी देवदर्शनासाठी गेले होते. ही संधी साधून चोरट्यांनी डाव साधला. चोरीची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिल्यानंतर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शीळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, नारायणगाव पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी आज दुपारी श्वान पथक, ठसे तज्ञ आदी टीम घटनास्थळी दाखल झाले होते. मात्र डोंगरे घटनास्थळी नसल्यामुळे चोरीचा ऐवज नक्की किती गेला ही माहिती मिळाली नाही..शेगाव तालुका हादरला ! 'चोरट्यांकडून पती-पत्नीला बांधून लोखंडी रॉडने गंभीर मारहाण'; लाखाेंचा ऐवज लंपस; गळ्यावरच सुरुा ठेवला अन्...आज सायंकाळी डोंगरे देवदर्शन करून घरी आले. त्यानंतर डोंगरे यांनी कपाटातील सुमारे सहा तोळे सोन्याचे दागिने व २५ तोळे चांदीचे दागिने, रोख रक्कम असा ऐवज चोरीला गेल्याची प्राथमिक माहिती नारायणगाव पोलिसांना दिली. याप्रकरणी तपास चालू असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली. दरम्यान वारूळवाडी येथील इतर दोन बंद घरे व नारायणगाव येथील गुलाबराव खंडोजी गोरडे यांच्या बंद घराच्या खिडकीचे लोखंडी ग्रील तोडून घरात प्रवेश केला.चोरट्यांनी या तीन घरातील कपाटे, इतर खाद्यपदार्थांच्या डब्यांची तपासणी केली. साहित्य अस्ताव्यस्त केले. मात्र या घरातील कोणत्याही मौल्यवान वस्तूची चोरी झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.