पुणे

Pmc News : सुरक्षित कामकाजाविषयी कचरावेचकांना मार्गदर्शन; पुणे नॉलेज क्लस्टर, पुणे महापालिकेचा उपक्रम!

Pune Knowledge Cluster : धायरी येथे कचरा वेचक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित कामकाज आणि संवादकौशल्य वाढविण्याच्या उद्देशाने प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.
Workshop on Safe Work Practices for Waste Pickers

Workshop on Safe Work Practices for Waste Pickers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धायरी : सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात कंत्राटी कचरा वेचक कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आली. यात सुरक्षित कामकाज आणि संवादकौशल्य वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. पुणे नॉलेज क्लस्टर आणि पुणे महापालिका यांच्या वतीने याचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेत कचरा वेचकांच्या भूमिकेची ओळख, कचरा वर्गीकरणाचे महत्त्व, विविध प्रकारच्या कचऱ्याची हाताळणी, सुरक्षितता उपाय आणि कार्यक्षमतेत वाढ या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
workers
Workshop
dhayari
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com