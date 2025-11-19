Manchar News : आदर्श कुरवंडी गावात ऑटोमेक कंपनीच्या सी.एस.आर निधीतून जलसंधारण व फळबाग प्रकल्प

मंचर - आदर्श कुरवंडी (ता. आंबेगाव) गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऑटोमेक (इंडिया) प्रा. लि. कंपनीच्या सी. एस. आर. निधीतून ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार जलसंधारण व फळबाग लागवडीच्या प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला.या उपक्रमांतर्गत एक हेक्टर क्षेत्रात कोलंबस जातीचे नारळ, कालीपत्ती चिकू लागवड करण्यात येणार आहे. दरवर्षी गावाला १० लाख रुपये शाश्वत उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे..या कामांचे भूमिपूजन माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील व ऑटोमेक (इंडिया) प्रा. लि. कंपनीचे कार्यकारी संचालक अतिन अग्रवाल यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी अमोल बेंगडे, अजित गटे, मनिषा तोत्रे, विकास बारवे, जयराम तोत्रे, कैलास तोत्रे व महिला उपस्थित होत्या.बंधाऱ्याच्या बांधकामासाठी जागा दिल्याबद्दल रोहिदास तोत्रे, महेश तोत्रे, दत्तात्रय तोत्रे, विलास तोत्रे, बाळासाहेब तोत्रे, बबन तोत्रे आणि नामदेव तोत्रे यांचा सत्कार करण्यात आला..अग्रवाल म्हणाले, वळसे पाटील व आढळराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुरवंडी गाव विकासासाठी कंपनीच्या माध्यमातून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. वेळेश्वर डोंगर परिसरात पर्यटनाच्या दृष्टीने कामे हाती घेतली जातील. गाव स्मार्ट व्हिलेज होईल.वळसे पाटील म्हणाले, 'ऑटोमेक (इंडिया) प्रा. लि. कंपनीचे सामाजिक क्षेत्रातील काम फार मोठे आहे. ऑटोमेक कंपनीचे कार्यकारी संचालक अतिन अग्रवाल व कुटुंबीयांच्या पुढाकारामुळे आदर्शगाव भागडी प्रमाणे पाणलोट कामांचा फायदा होऊन कुरवंडी गावही जलसंपन्न व प्रगत होईल. गावाच्या विकासात भर पडेल. कुटुंबांचा आर्थिकस्थर उंचावेल.'.आढळराव पाटील म्हणाले, 'ऑटोमेक कंपनी व ज्ञानशक्तीच्या माध्यमातून दर्जेदार व समाजभिमुख कामे होतील.' रविंद्र तोत्रे, सुनिल तोत्रे, नितीन तोत्रे यांची मनोगते झाली. गार्गी काळे वळसे पाटील , प्रशासक कांताराम भोंडवे व ग्रामपंचायत अधिकारी अशोक शेवाळे यांनी व्यवस्था पाहिली..दृष्टीक्षेपात -ऑटोमेक कंपनी सी.एस.आर.निधीतून होणारी कामे :• वेळ नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा - १४० एकर कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली येणार. ४९० कुटुंबाला प्रत्येकी एक कोलंबस नारळाचे झाड• एक हेक्टर जमिनीत एकूण २०० कोलंबस नारळ व कालीपत्ती चिकू झाडाची लागवड• स्मशानभूमीत सौरऊर्जेवर गरम पाण्याची सुविधा,• ज्येष्ठांसाठी सिमेंट बाक,• वाड्यावस्त्यांवर दहा सौरदिवे आदी सुविधा उभारल्या जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.